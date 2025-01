L'ASSE affrontait Reims pour le retour de la ligue 1. Une rencontre qui était pour le compte de la seizième journée de championnat. Les Verts ont offert une belle première à leur coach avec une victoire précieuse (3-1). Comme chaque semaine, voici les tops et flops de cette rencontre disputée à Geoffroy Guichard.

L’ASSE voulait rebondir après 4 défaites toutes compétitions confondues et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Verts mettent les ingrédients dès l’entame du match.

Une première au goût amer

Saint-Étienne est bien décidé à fêter de la meilleure des façons ce passage en 2025.

Dès la 3e minute, Bouchouari arme une frappe qui passe de peu au-dessus des cages rémoises. Reims répond… Munetsi place une tête hors cadre.

Les Verts sont très dangereux et prennent de vitesse leurs adversaires du soir. Stassin trouve Cafaro dans la surface, mais la frappe n’inquiète pas Diouf : le portier de Reims. Peu de temps après, Stassin, encore lui, est lancé en profondeur, en vain.

Les occasions s’accumulent pour les Stéphanois. Mouton trouve le poteau. Quelques instants après, Cafaro, bien servi par Bouchouari, butte sur Diouf.

Mais dominer n’est pas gagné. Peu avant la pause, sur une attaque rapide, Nakamura, seul au second poteau, trompe la vigilance de Larsonneur. 1-0 pour Reims à la mi-temps.

Une deuxième mi-temps parfaite

Les Verts n’ont pas sombré, au contraire… À la 48ème Nadé récupère le ballon, se projette et parvient à combiner avec les siens. Le défenseur ajuste un centre millimétré au second poteau pour Boakye, qui conclut. 1-1.

Dix minutes plus tard, les Stéphanois vont être récompensés une nouvelle fois. Mouton sert parfaitement Stassin en profondeur qui décale Boakye. Ce dernier inscrit un doublé. 2-1 pour l’ASSE.

Le match se ferme. Reims va essayer de revenir, mais les Verts sont solidaires. À cinq minutes du terme, Stassin encore et toujours est lancé à la limite du hors-jeu, et s’offre une action individuelle de grande classe en lobant le gardien d’une pichenette. 3-1, le score ne bougera plus ! Voici les tops et les flops de ce match

!

Les tops de l’ASSE

Lucas Stassin

Le Belge a incontestablement réalisé son meilleur match depuis son arrivée. Auteur d’un but et d’une passe décisive, Stassin a touché de l'or ce soir. Il s’est montré très disponible et surtout dangereux pour ses adversaires. L’attaquant des Verts était véritablement un poison ce samedi après-midi !

Augustine Boakye

Lui aussi a réalisé son meilleur match dans le Forez. Auteur d’un doublé, l’ailier droit stéphanois a permis aux siens de revenir d’abord au score avant de permettre à l’ASSE de prendre l’avantage. De quoi le remettre en confiance pour la suite de la saison !

Une équipe transfigurée

Qui l’aurait cru ? Les Verts ont livré une copie très encourageante pour la suite de la saison. L’ASSE n’avait clairement pas le visage d’une équipe 16ème de Ligue 1. Et c’est sans aucun doute grâce à l’arrivée et l’énergie mise par Eirik Horneland. Qui a semble-t-il déjà un effet sur ses hommes. Tous les feux sont plus que jamais aux Verts pour le Norvégien et ses hommes qui sont 14ème en attendant la suite de cette journée de Ligue 1

Les flops de l’ASSE

Un but encaissé

Heureusement, il n’a pas eu de conséquence sur le score final. Mais ce but arrivé avant la mi-temps est très frustrant car oui, les Ligériens n’auraient clairement pas mérité de le prendre tant Reims a été en grande difficulté à Geoffroy-Guichard. Mais l’essentiel est la victoire finale et encore plus lorsque la manière est là !

Les deux kops fermés

Autre petit bémol, c’est bien évidemment l’absence des ultras stéphanois durant ce match. Pour rappel, ces derniers ont écopé de deux matchs fermes à la suite d’utilisation d’engins pyrotechniques lors du 32ème de finale perdue contre l’OM 0-4. Ils devraient être de retour lors de la réception de Rennes le 9 février prochain.

Quentin Verchère