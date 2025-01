L'ASSE reste sur deux matchs nuls et enchainera un second déplacement à Lille. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "La première raison de nos difficultés contre Auxerre, c'est surtout qu'Auxerre est une bonne équipe et qu'on jouait à l'extérieur. Après, on a joué avec un milieu de terrain sur lequel on n'avait pas encore utilisé jusqu'à présent. Il faut créer ces relations entre les joueurs. Je pense qu'on a manqué d'énergie. On n'a eu que quatre jours entre les deux derniers matchs. Ça explique aussi certainement ces difficultés. Cette semaine à l'entraînement, j'ai retrouvé un peu plus d'énergie. J'espère que ça se verra sur le terrain contre Lille.

Il ne faut pas oublier non plus qu'avant Auxerre, l'équipe n'avait pris qu'un point à l'extérieur. On avait marqué six buts pour 29 buts encaissés. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On va progresser petit à petit pour essayer d'être meilleur à l'extérieur. On doit continuer sur cette voie-là pour essayer de faire mieux à l'extérieur."

L'ASSE doit faire mieux à l'extérieur

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Difficile d'expliquer cette différence de résultats entre domicile et extérieur. Ce qu'on peut dire, c'est que Saint-Etienne est une équipe promue cette saison et qui a de très bons adversaires en Ligue 1. Mais je crois qu'il ne devrait pas y avoir autant de différences entre nos performances à Geoffroy Guichard et celles à l'extérieur. Il faut qu'on continue là-dessus pour attaquer nos matchs à l'extérieur avec plus de force et d'ambition pour réduire cet écart entre les performances.

Pour une équipe de football, c'est toujours plus facile de prendre des points à domicile qu'à l'extérieur. Malgré tout, cette différence est trop importante pour Saint-Etienne et on travaille pour la réduire."

Un coup de pompe pour les Verts

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Je pense que c'est un groupe de joueurs qui a un bon niveau. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour s'adapter à cette nouvelle méthode de travail. Je pense que sur notre dernière semaine, on a un peu manqué d'énergie, de par l'enchaînement des rencontres, mais aussi parce que je demande beaucoup à l'entraînement.

Contre Lille, j'ai d'autres attentes sur la façon dont on pourra jouer parce que j'ai vu beaucoup plus d'énergie cette semaine. Depuis un mois, on est en train de bâtir ce nouveau style de jeu. J'ai envie que Saint-Étienne joue avec un style bien identifié et qu'elle soit reconnue en tant que telle."

Un bilan qui peut être amélioré par l'ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Sur les quatre matchs qu'on a disputés jusqu'à maintenant, je trouve qu'on a toujours montré de l'envie, même contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, qu'on a affronté sur ces terres. Mais on a pris 5 points en 4 rencontres. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. On doit viser de meilleurs résultats.

Durant nos rencontres, on a des temps forts, on a aussi des temps faibles. Je veux que les mauvaises périodes se réduisent et les bonnes augmentent. Notre possession de balles, l'intensité qu'on met et l'agressivité est en amélioration. Il nous faut montrer plus de qualité sur les derniers ballons pour être plus dangereux."

L'espoir de la continuité

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "J'espère aussi, avoir un petit peu plus de continuité sur les choix que je peux faire dans l'équipe. Jusqu'à présent, je pense que six joueurs ont joué l'intégralité des rencontres. Au milieu de terrain, on a dû faire quelques ajustements. Sur les côtés également.

Les joueurs donnent le meilleur aux entraînements. Je les vois progresser. Je pense qu'on est en train de développer ce style et je suis plutôt optimiste. Comme je l'ai dit depuis le début, ça va être une longue et difficile saison. Il faudra se battre jusqu'au bout."