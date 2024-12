Saint-Étienne accueille l'Olympique de Marseille ce dimanche (20h45) dans un Geoffroy-Guichard des grands soirs. Quinzième de Ligue 1, l'ASSE se frotte à gros. Nous avons interviewé Ludovic Ferro, journaliste pour La Provence, afin d'en savoir plus sur nos adversaires de la 14ᵉ journée du championnat.

Confiance retrouvée en Ligue 1

Les suiveurs du football français découvrent un Olympique de Marseille en pleine résurrection. Après plusieurs saisons frustrantes, Roberto De Zerbi, pourtant convoité par les plus grands clubs européens, rallie le projet de Pablo Longoria.

Deuxième de Ligue 1, la formation phocéenne convainc par ses bonnes performances. Les Marseillais luttent pour la place de dauphin du championnat avec l'AS Monaco. Une opposition entre les deux cadors, justement remportée par l'OM. Dans un premier temps menés, les joueurs de Roberto De Zerbi ont fait preuve de caractère en renversant la situation.

Ludovic Ferro, journaliste pour La Provence : "Les joueurs n'ont pas eu peur de prendre des risques offensifs et défensifs. Ils ont pris beaucoup de risques à la relance pour provoquer l'adversaire et attendre le dernier moment pour trouver des décalages. Il y a eu plus de risques, mais moins de peurs, donc plus de confiance. (...)

On a pu apercevoir quelques erreurs techniques, mais ça a aussi permis de développer un jeu plaisant. C'était le revers de la médaille. Mais on a vu, en deuxième mi-temps, un Olympique prêt à continuer à prendre des risques. Ça a payé. L'OM est bien plus en confiance après sa série de victoires contre Lens et Monaco. "

Un "schéma De Zerbi" bien en place

Ludovic Ferro : "De Zerbi opte pour une relance propre et courte avec Géronimo Rulli." nous détaille le journaliste. "Le XI de De Zerbi s'articule sur un 3-4-2-1, et un 3-5-2 en phase défensive ou offensive."

"Depuis deux matchs, on retrouve trois défenseurs centraux. Greenwood a basculé dans un rôle de milieu offensif, oscillant entre l'axe et la droite. Adrien Rabiot joue plus bas à gauche. L'objectif est de moins faire défendre un Greenwood déficient dans ce domaine. Cette décision a rééquilibré l'équipe, mais elle permet également de ressortir plus facilement les ballons."

Rongier "est très utile dans ce système"

Le plus ancien membre de l’effectif marseillais enchaînait le weekend dernier une deuxième titularisation consécutive face à Monaco. "Il apporte pas mal depuis ces deux derniers matchs et ces deux titularisations. Rongier a été excellent contre Monaco, mais a plus ou moins donné un but à l'adversaire (41')"

Particulièrement apprécié par le coach phocéen, l'ancien milieu de terrain nantais se moule parfaitement à la tactique de De Zerbi. "Rongier est très utile dans ce nouveau système. Il n'a pas peur de prendre des risques à la relance."

"C'est un joueur qui plaisait déjà à De Zerbi, mais il n'avait pas pu l'intégrer à cause de son système à deux milieux défensifs. (...) Mais il a quand même réussi à s'imposer. Je pense qu'il ne devrait pas ressortir de l'équipe, au vu de ses performances et de ce qu'il apporte."

L'ASSE capable d'obtenir les trois points ? - Ligue 1

Davantage à l'aise à domicile qu'hors de ses bases, Saint-Étienne affronte la meilleure formation de Ligue 1 à l'extérieur. "Je ne m'attends pas spécialement à une humiliation.", avance Ludovic Ferro.

Ludovic Ferro : "Le 5-0 subi face à Rennes est quand même très sévère en regardant le scénario du match. Le poteau de Cafaro, le pénalty qui aurait pu être sifflé sur lui à 0-0 ... Puis après, les Verts se sont écroulés.

(...) Je ne dis pas que l'OM ne va pas gagner 3-0, mais je ne pense pas que De Zerbi et les joueurs de l'OM vont venir à Saint-Etienne en claquettes, en étant persuadés de gagner largement. (...) C'est sûr que si l'OM ouvre le score rapidement, Ce sera compliqué pour Saint-Etienne et vice-versa. Surtout dans un Geoffroy Guichard que j'imagine très heureux de retrouver un choc de ce niveau."

"L'OM a fait match nul à domicile contre Angers, a perdu contre Auxerre. Je ne suis pas sûr qu'ils soient des équipes infiniment supérieures à Saint-Étienne."

Merci à Ludovic Ferro pour le temps accordé.