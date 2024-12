L'AS Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille sont deux des clubs les plus emblématiques de l'histoire du football français. Leur rivalité, marquée par 122 affrontements toutes compétitions confondues, a donné lieu à des duels mémorables et des statistiques sur lesquels nous nous penchons. ASSE - OM, c'est dimanche soir, 20 h 45.

Sur 122 matchs, Marseille domine légèrement avec 54 victoires contre 46 pour Saint-Étienne, tandis que 22 rencontres se sont soldées par un nul. Les Marseillais ont inscrit 202 buts contre 184 pour les Stéphanois, leur offrant un goal average positif de +18.

En Ligue 1, la tendance est similaire : sur 114 confrontations, l’OM compte 51 victoires contre 41 pour l’ASSE, et 22 matchs nuls. Mais dans les autres compétitions, les Verts se montrent plus performants :

En Coupe de France , Saint-Étienne a remporté les deux affrontements.

, Saint-Étienne a remporté les deux affrontements. Dans des compétitions comme le Trophée des Champions ou la Coupe Charles Drago, l'ASSE a également su s'imposer.

Ses matchs marquants

La plus large victoire : Lors de la 5ᵉ journée de la Division Nationale en 1951-1952, Saint-Étienne a infligé une défaite cinglante à Marseille sur le score de 10-3, un exploit encore gravé dans les mémoires.

Lors de la 5ᵉ journée de la Division Nationale en 1951-1952, Saint-Étienne a infligé une défaite cinglante à Marseille sur le score de 10-3, un exploit encore gravé dans les mémoires. La plus lourde défaite : L’OM a répondu en 1952-1953 avec une victoire éclatante 7-0, marquant les esprits.

ASSE - OM, les derniers affrontements

Dernière victoire des Verts : 1-0 en Ligue 1 lors de la 36ᵉ journée de la saison 2020-2021.

1-0 en Ligue 1 lors de la 36ᵉ journée de la saison 2020-2021. Dernière défaite : 2-4 lors de la 30ᵉ journée de Ligue 1 en 2021-2022.

Un duel toujours attendu

Cette rivalité entre l’ASSE et l’OM reste un rendez-vous incontournable du championnat, mêlant histoire, passion et émotion. Dimanche, elle écrira un nouveau chapitre.