Après une défaite plutôt encourageante sur la pelouse du Parc des Princes (2-1), les Verts enchaînaient par la réception du FC Nantes, un concurrent direct. Si l’ASSE a tenu le ballon toute la partie, elle a été tenue en échec par des Canaris en bloc bas (1-1). Voici les trois enseignements de la rencontre.

Une physionomie de match à laquelle l’ASSE ne nous avait plus habituée. Ce dimanche face au FC Nantes, les Verts ont fait preuve d’une maîtrise du ballon impressionnante face à un bloc Jaune et Vert très resserré. Une physionomie que l’on connaît plutôt contre la formation stéphanoise, habituée à jouer bas et à attendre les erreurs de l’adversaire sous Olivier Dall’Oglio.

L’ASSE a eu la maîtrise du ballon mais...

C’est donc tout l’inverse qui s’est produit. Face à un concurrent direct pour le maintien qui est venu à Geoffroy-Guichard pour attendre l’ASSE et procéder en contre-attaque, les Verts ont eu le ballon 75 % du temps, rien que ça. Si l’on s’intéresse plus précisément au nombre de passes effectuées, la formation d’Eirik Horneland en a fait 652 contre 156 seulement pour les Canaris.

Boakye permet aux Verts de revenir dans le match ! Et de quelle manière ! (1-1) pic.twitter.com/9EX3TG9LRj — Alex (@Alex_InDaHouse2) January 19, 2025

Preuve de la domination stéphanoise, 377 passes des 652 ont été effectuées dans le camp nantais, alors que l’équipe d’Antoine Kombouaré n’en a fait que 75 hors de sa partie de terrain. Malheureusement, alors que face à des équipes plutôt joueuses les deux derniers week-ends cette possession avait débouchée sur des occasions, il a été très difficile pour les Verts de mettre en danger le portier nantais. Une domination stérile qui n’a été récompensée que grâce à l’éclair de génie d’Augustine Boakye en fin de match (86’).

Des carences qui se confirment pour l’ASSE

Une domination stérile aussi parce que l’ASSE s’est mise toute seule dans la panade dimanche. Plombée par de nombreuses erreurs individuelles, c’est sur l’une d’entre elles que le FC Nantes a ouvert la marque, avec une intervention de la tête complètement ratée par Dennis Appiah qui a permis à Moses Simon de fusiller un Gautier Larsonneur qui semblait pouvoir mieux faire (14’). Mais un peu plus tôt, c’est Mickaël Nadé qui s’était déjà raté devant Matthis Abline, l’attaquant nantais manquant son face-à-face avec le portier stéphanois.

Plus globalement, de sérieuses questions se posent au sujet du mercato hivernal. Les carences sont claires dans cet effectif, notamment aux postes des latéraux où Dennis Appiah et Léo Pétrot sont limités pour la Ligue 1. La titularisation de Djylian N'Guessan, 16 ans, peut également faire réfléchir quant à la nécessité de recruter un joueur offensif de plus alors que Zuriko Davitashvili est irrégulier et que Ben Old est toujours blessé. Au lundi 20 janvier, et alors que le mercato ferme ses portes le 3 février, il y a urgence du côté de l’ASSE.

La course au maintien sera serrée jusqu’au bout

Surtout que la course au maintien en Ligue 1 s’annonce pleine de rebondissements. Alors que l’on imaginait Montpellier en grande difficulté après sa déroute dans le chaos face à Angers (défaite 1-3 à 9 contre 11), l’équipe de Jean-Louis Gasset s’est refait une santé en battant l’AS Monaco à la Mosson (2-1). Un succès libérateur qui ramène le MHSC (18e, 12 points), toujours dernier, à cinq points de l’ASSE (16e, 17 points). Entre les deux, Le Havre (17e, 13 points) est allé chercher un match nul important à Reims (1-1), qui n’avance plus du tout et devrait aussi lutter pour sa survie (13, 21 points).

🚨🚨 OFFICIEL ! LE CLASSEMENT DE LA LIGUE 1 APRÈS 18 JOURNÉES ! 🍿🇫🇷 À quelle PLACE se situe votre club de cœur ? ♥️ pic.twitter.com/B7xRdTddZn — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 19, 2025

Avec ce point arraché en fin de match, les Verts sont à égalité avec Nantes (15e, 17 points) et Rennes (14e, 17 points), qui n’en finit plus de galérer, encore battu à domicile par Brest samedi (1-2). La mauvaise nouvelle vient d’Angers qui a enchaîné un troisième succès de suite en battant un Auxerre réduit à 10 rapidement (2-0). Le SCO, 12e avec 22 points, fait un premier écart avec la zone rouge. Le maintien en Ligue 1 sera indécis jusqu’au bout.