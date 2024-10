Pour la cinquième fois de la saison, l'ASSE a connu une nouvelle défaite le weekend dernier. Après une victoire encourageante face à Auxerre (3-1), les Stéphanois ont concédé la défaite à l'occasion d'une opposition face à Lens. Olivier Dall'Oglio a utilisé des mots forts auprès de ses joueurs.

Du regret pour le coach de l'ASSE

Les Stéphanois ont réalisé un début de rencontre timoré. Largement dominée, l'ASSE n'est pas réellement parvenue à s'imposer en première période. Pour preuve, Przemysław Frankowski ouvre la marque en faveur des Sang et Or dès la 20e minute de jeu. Une domination Lensoise qui laisse de l'amertume à Olivier Dall'Oglio.

"Il y a eu une grande différence entre la première et la seconde mi-temps. Même si nous n’avons pas gagné, nous avions la possibilité de le faire. Je suis convaincu que vous auriez pu faire mieux, nous étions proches du succès. Ne me dites pas que les Lensois étaient supérieurs sur le plan athlétique.

Nous devons améliorer notre impact physique et être plus offensifs au milieu de terrain. La première mi-temps était timide ; nous hésitions et avions peur, alors que dans la seconde, nous sommes vraiment entrés dans le match. Ils étaient sur la défensive."

"Vous êtes en capacité de le faire"

Si l'ASSE s'est tristement inclinée par deux buts d'écart, les Verts ont affiché bien plus d'abnégation en seconde période. Le coach stéphanois est revenu sur ce regain d'énergie

"Il y avait de la détermination, nous avons lutté jusqu'à la fin. Mais il faudra que nous soyons encore plus forts. Nous devons aller chercher cette victoire, et nous en avons la capacité dès le prochain match, tous ensemble. Vous pouvez le faire, car même cette équipe de niveau européen a failli craquer. Nous sommes tous déçus par le résultat, mais il y a eu quelque chose de positif dans cette seconde mi-temps."

Une équipe de l'ASSE ambitieuse ?

De retour sur les terrains de Ligue 1 dès le weekend prochain, le club du Forez se rend à Angers. Concurrent au maintien, le SCO parraît atteignable pour la formation d'Olivier Dall'Oglio. Ce dernier espère en tout cas apprendre de la défaite face à Lens pour se relancer.

"Ce match doit nous servir. Gardez-le en tête. Nous avons la capacité de faire mal à n'importe quel adversaire. Soyez ambitieux.

Aujourd’hui, nous sommes déçus, demain, ça ira un peu mieux, et lundi, nous repartirons. Il y a un prochain match à préparer, et il faut avoir en tête l’idée de prendre l’ascendant sur l’adversaire dès le début, sans les craindre. Soyez prêts à aller au-delà des limites. Je compte sur vous, les gars."