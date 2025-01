L'ASSE se trouve dans une situation difficile en Ligue 1 cette saison. Elle cumule également un nombre important de matchs de suspension. Avec 13 rencontres de suspension en tout, les Verts figurent en bonne place parmi les clubs les plus sanctionnés du championnat, se retrouvant au même niveau que l'OGC Nice et derrière Montpellier HSC, qui détient un total impressionnant de 22 matchs.

L'attaque de Sissoko, une sanction démesurée qui biaise

Un facteur majeur explique cette situation : la suspension de l'attaquant Ibrahim Sissoko, qui a écopé de cinq matchs fermes après son exclusion en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Cette sanction est la plus lourde de la saison en Ligue 1 McDonald's et a considérablement gonflé le total de l'ASSE. Les performances de Sissoko en attaque sont indéniablement précieuses pour l'équipe, et sa suspension a sans aucun doute nui à l'élan des Stéphanois, actuellement dans la lutte pour le maintien.

De nombreux cartons jaunes pour l'ASSE

Les Verts, avec 38 cartons jaunes à leur actif, partagent la quatrième position dans le classement des clubs les plus avertis de la saison. Ce nombre d'avertissements est comparable à celui du Stade de Reims, un autre club qui a également connu son lot de sanctions disciplinaires. L'accumulation de jaunes montre une agressivité parfois maladroite, qui n'a pas aidé l'équipe.

Derrière Sissoko, plusieurs autres joueurs de l'ASSE ont écopé de sanctions disciplinaires, contribuant ainsi à la mise en place d'un groupe affaibli. Les expulsions et les avertissements cumulés perturbent non seulement les plans tactiques, mais ont également affecté la dynamique de groupe en raison de l'absence répétée de certains éléments.

Plus de possession, moins de ballons

Dans un contraste frappant, des clubs comme le PSG et l'OL figurent parmi ceux qui ont reçu le moins de sanctions cette saison, avec seulement 3 matchs de suspension pour le PSG et 5 pour l'OL. Ces clubs ont montré une discipline plus stricte, un facteur essentiel dans des compétitions aussi intenses que la Ligue 1. Avec un changement d'entraîneur, il sera particulièrement intéressant d'observer l'évolution du nombre d'avertissements récoltés par les Verts. Si l'ASSE devrait davantage avoir la possession de balle, ils s'appuient aussi sur un pressing intense qui peut conduire à des sanctions.