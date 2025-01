L'ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce dimanche après-midi. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ce que je sais de Nantes, c'est qu'il y a une équipe qui travaille beaucoup, qui a des idées très claires sur la manière de jouer. Nous allons essayer d'aborder cette rencontre avec le plus d'intensité possible dimanche et on doit aussi considérer que Nantes est une équipe qui va jouer un match important pour elle contre nous. Ça va être un match intéressant avec deux équipes qui vont travailler dur pour récupérer des points et on espère mettre le maximum de qualité sur le terrain pour que ce soit nous qui les remportions."

L'opinion que j'ai sur Dylan Batubinsika, c'est qu'il s'est bien débrouillé jusqu'à présent. Il a un niveau athlétique qui est très intéressant pour la Ligue 1. C'est un joueur qui peut sauter haut, qui est rapide. Il a eu des situations compliquées à gérer contre le Paris Saint-Germain, notamment quand on était à la lutte. Mais il a su s'en sortir bien. Il les a très bien gérées ces situations, notamment en 1 contre 1. Sur les dernières semaines, j’ai l’impression qu’il s’est amélioré avec le ballon. Je pense qu’il est en train de construire un peu plus de confiance sur ses relances. J’ai vraiment confiance en lui, je pense qu’il va continuer à s’améliorer au fil de la saison. Il a fait vraiment un bon début depuis que je suis arrivé, mais on attend toujours plus des joueurs et j'attends qu'ils continuent de se développer."

Horneland a fait une demande aux joueurs de l'ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ce que j'attends de l'équipe entière, c'est qu'on développe cette capacité à avoir la possession de balles et c'est quelque chose que je demande aussi à chaque joueur. Dylan, c'est aussi quelque chose que je vais lui demander, de pouvoir garder le ballon et améliorer ses relances. On attend de chaque joueur qu'il soit plus confiant avec le ballon pour nous amener un petit peu plus haut.

Pour le moment, je suis toujours hébergé au centre de formation, donc je fais des longues journées de travail au bureau pour analyser les adversaires et mieux connaître la Ligue 1. Et ensuite, quand je rentre dans ma chambre, il y a toujours un match de football sur la télé. Puisque je suis seul pour le moment, j'ai vraiment beaucoup de temps à consacrer au football. Les fois où je sors du centre d'entraînement, je fais un petit peu le tour de l'Étrat pour mieux connaître les alentours."