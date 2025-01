Alors que l’AS Saint-Étienne s’apprête à accueillir le FC Nantes ce dimanche pour la 18e journée de Ligue 1, une inquiétude plane sur l’état de la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Élu plus beau gazon de Ligue 2 la saison dernière, le rectangle vert du Chaudron peine aujourd’hui à retrouver son lustre d’antan. En cause, un scalpage tardif, des conditions météorologiques défavorables et un problème de structure dans le sable de garnissage.

Usée par les rencontres de football disputées lors des Jeux Olympiques, la pelouse de Geoffroy-Guichard a subi un scalpage en septembre dernier, une opération visant à la régénérer pour un coût de 480 000 euros à la charge de Saint-Étienne Métropole. Cependant, le calendrier chargé et la météo hivernale n’ont pas permis une repousse optimale. Dès décembre, les premiers signes de détérioration ont inquiété les supporters et les instances du club. Lors du dernier match face à Reims (3-1), le terrain a montré des signes évidents de faiblesse : zones sans gazon, appuis instables et mottes qui se soulèvent.

Un chantier permanent pour tenter d’améliorer la situation

Face à cette dégradation préoccupante, Saint-Étienne Métropole a rapidement mis en place un plan d’action comme l'indique France Bleu. Depuis début décembre, plusieurs interventions ont été réalisées : 15 tonnes de sable ont été épandues, des perforations ont été effectuées pour améliorer l’aération du sol et 600 kilos de semences ont été ajoutés. Un voile de forçage a également été installé afin d’accélérer la pousse du gazon. « L’état de la pelouse de Geoffroy-Guichard est devenu une vraie inquiétude. Nous sommes à son chevet, toutes nos équipes sont mobilisées », a assuré Jean-Luc Degraix, vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge des grands équipements.

Des inquiétudes avant la réception de Nantes à Geoffroy-Guichard

Si la situation est préoccupante à Saint-Étienne, Geoffroy-Guichard n’est pas le seul stade de l’élite à rencontrer des difficultés cette saison. L’Allianz Riviera de Nice a récemment dû remplacer sa pelouse, attaquée par un champignon, tandis que l’AS Monaco a entrepris des travaux similaires après des critiques sur l’état de son terrain. Le Stade Pierre-Mauroy à Lille a également vu une nouvelle pelouse être posée début août.

Malgré les interventions menées depuis plusieurs semaines, la pelouse du Chaudron reste fragile à l’approche de la réception du FC Nantes. Si les efforts déployés par les équipes techniques pourraient offrir un léger mieux, l’état du terrain risque de rester un facteur à surveiller pour les joueurs et le staff stéphanois. Reste à savoir si cette situation impactera le jeu des Verts et les plans d'Eirik Horneland dans une rencontre importantissime pour leur opération maintien.