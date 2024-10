Si l'ASSE n'a pas été épargnée par les blessures depuis le début de la saison, d'autres équipes de Ligue 1 sont également touchées, avec plusieurs clubs impactés ces derniers jours.

La tuile pour Toulouse

Mauvaise nouvelle pour Toulouse : Rasmus Nicolaisen, défenseur central du TFC, sera absent pendant plusieurs semaines. Convoqué pour la première fois en sélection danoise, le joueur de 27 ans a dû déclarer forfait en raison d'une blessure à la cheville, contractée lors du match contre Lille. Vice-capitaine de son équipe, il devrait être éloigné des terrains pour environ un mois. Un coup dur pour Toulouse, qui cherchera à se rassurer face à Angers ce dimanche.

Le SCO empile et compose

Les Angevins peinent en ce début de saison. Promu après avoir terminé 2ᵉ de Ligue 2, le SCO n'a toujours pas décroché sa première victoire. Derniers du championnat, les hommes d'Alexandre Dujexu se déplacent à Toulouse ce week-end, un déplacement compliqué face à un adversaire également en quête de maintien. Pour cette rencontre, plusieurs joueurs manqueront à l'appel : Haris Belkebla est touché aux adducteurs, Bamba Dieng reste sur le flanc après une entorse à la cheville, et Zinedine Ferhat est en convalescence à cause d'une blessure à la cuisse. Joseph Lopy et Jacques Ekomié sont pareillement blessés.

Le couac pour le leader de Ligue 1

L'AS Monaco réalise un début de saison presque parfait. Invaincus, les Monégasques sont actuellement en tête de la Ligue 1, avec la meilleure défense et une efficacité redoutable devant les buts. Cependant, les hommes d'Adi Hütter devront se passer de leur attaquant américain Folarin Balogun, touché à l'épaule et indisponible pour les deux prochains mois.

Coup dur pour Lille

Le début de saison du LOSC est plutôt solide, avec une 5ᵉ place en Ligue 1 et des objectifs européens en ligne de mire. Cependant, alors que la deuxième trêve internationale vient de se terminer, les Lillois font face à un coup dur : le latéral droit brésilien Tiago Santos s'est rompu les ligaments croisés du genou. Il devra subir une opération et manquera le reste de la saison. Un véritable coup dur pour Lille, d'autant que le jeune Brésilien était l'une des pièces maîtresses du système de Bruno Genesio.