Sorti touché face à Auxerre, Mathis Amougou n'a pas pu honorer sa sélection avec l'équipe de France U19. L'occasion de profiter de la trêve internationale pour se soigner.

Face à Auxerre, à la 79ᵉ minute, Mathis Amougou, auteur d'une bonne performance, cède sa place à Benjamin Bouchouari. À cet instant, les Stéphanois mènent 2-1, avec seulement un but d'avance. L’entrée de l’international espoir marocain dynamise l’entrejeu, et le show Davitashvili se poursuit avec un troisième but qui scelle définitivement la victoire. Dans un chaudron en ébullition, les Verts s'imposent et réalisent une belle opération.

Une trêve qui tombe bien pour l'ASSE ?

Bien qu'il n’ait rien montré durant le match, Mathis Amougou est apparu avec une poche de glace sur le genou droit lors des célébrations avec les supporters. Sans plus de détails sur la nature de la blessure, le jeune international français U20 n’a pas été vu sur les terrains d'entraînement de l'Étrat pendant plusieurs jours. La trêve internationale tombe parfaitement pour le jeune milieu de terrain. L'occasion de se soigner avant de repartir fouler les pelouses de Ligue 1.

Troisième joueurs de moins de 20 à avoir disputé le plus de minutes cette saison, Mathis Amougou a su renverser la concurrence et s'imposer comme un titulaire aux yeux d'Olivier Dall'Oglio. Si le jeu du jeune homme reste à peaufiner, il montre des qualités évidentes et engrange chaque week-end une expérience précieuse.

Amougou face à Lens ?

S'il n'a pas pu répondre à l'appel des Bleuets, Mathis Amougou devrait être disponible ce week-end. Le milieu de terrain des Verts a repris l'entraînement. Une bonne nouvelle pour Olivier Dall'Oglio qui attend confirmation ce jeudi en conférence de presse. Comme en veut la coutume, le technicien stéphanois précisera l'état de ses troupes. Quant à sa présence dans le groupe pour affronter le Racing Club de Lens, il faudra attendre vendredi soir pour s'en assurer. L'ASSE communiquera à 20 heures les joueurs retenus pour la rencontre.