L’ASSE devra lutter jusqu’à la dernière journée pour éviter la relégation directe en Ligue 2. Ce week-end, une équipe a d’ores et déjà acté sa promotion en Ligue 1. Dans le même temps, Montpellier actait sa descente en Ligue 2.

La lutte pour le maintien en Ligue 1 s’annonce difficile pour les hommes d’Eirik Horneland. Les Verts sont 17èmes avec 1 point de moins que Le Havre barragiste et 3 points de retard sur Angers, 1er non relégable. L’ASSE a 3 matchs pour inverser la tendance et accrocher à minima les barrages.

Un calendrier abordable pour l’ASSE ?

L’ASSE recevra Monaco samedi dans le Chaudron, tandis que Le Havre se rendra à Auxerre lors de la 32ème journée. Angers de son côté, ira du côté de Nantes pour un derby, qui pourrait permettre aux canaris de prendre le large sur la zone rouge.

L’avant dernière journée de Ligue 1 nous offrira un multiplex. Les Verts affronteront Reims à Auguste Delaune pendant que Le Havre accueillera Marseille et qu’Angers recevra Strasbourg.

Pour la 34ème journée, Saint-Etienne recevra Toulouse le samedi 17 mai dans le Chaudron. Dans le même temps, Angers ira à Lyon et Le Havre à Strasbourg. 2 équipes qui visent la Ligue des champions et qui mettront tout en œuvre pour aller la chercher devant leur public.

Si l’ASSE devra prendre des points, elle devra également bénéficier de faux pas de ses concurrents pour espérer éviter une descente directe en Ligue 2. Les Verts ont l’avantage d’avoir 2 réceptions par rapport au Havre et Angers qui voyageront à 2 reprises lors des 3 dernières journées.

Lorient monte pendant que Montpellier descend

Le match nul du Havre face à Monaco a officialisé la relégation de Montpellier en Ligue 2. Avant son match contre Reims, le MHSC comptait 13 points de retard sur les normands barragistes. Un retard impossible à combler. Le club de l’Hérault est même assuré de terminer à la dernière place du classement après son nul 0-0 face aux rémois.

Quelques minutes plus tard, le FC Lorient validait son retour dans l’élite, après 1 an dans l’antichambre. Les merlus, vainqueurs de Caen (4-0) ont bénéficié de la défaite de Metz à Pau (2-1) pour valider leur montée en Ligue 1. Les lorrains, 3èmes comptent 7 points de retard sur les bretons à 2 journées de la fin.

Lors de la 33ème journée, le Paris FC pourra également valider sa montée dans l’elite. Les franciliens, qui affronteront Martigues, devront faire un meilleur résultat que Metz face a Rodez.