L’ASSE se rend à Brest ce samedi en fin d’après-midi. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio doivent prendre des points avant la trêve internationale. L’entraîneur stéphanois a fait un point ce jeudi sur l’état des troupes avant d’aller en Bretagne.

L’effectif de l’ASSE s’étoffe

Le coach stéphanois ne pourra sans doute pas compter sur de potentielles futures recrues. Le mercato stéphanois n’a pour l’heure pas avancé. Les potentielles futures recrues ne devraient pas pouvoir être enregistrées. Le dernier renfort en date, Pierre Cornud, devrait postuler. Aïmen Moueffek, Léo Pétrot sont revenus à l’entraînement la semaine passée. Reste à savoir s’ils postulent pour samedi ou s’ils effectueront leur retour après la trêve.

Benjamin Bouchouari, Anthony Briançon et Thomas Monconduit sont invités à quitter le club. Mahmoud Bentayg est lui en Égypte pour être prêté à Zamalek. A 36h de la fin du mercato, des mouvements sont encore possibles. Olivier Dall’Oglio pourrait aussi récupérer Igor Miladinovic. Le milieu serbe a joué ce dimanche avec la réserve. Jugé trop juste physiquement, il a pu continuer sa préparation. Certains joueurs pourraient donc faire leur première apparition de la saison dans le groupe. Réponse demain soir.

Olivier Dall’Oglio s’exprime en conférence de presse

Le coach stéphanois s’est présenté ce jeudi à midi face à la presse. L’occasion de faire un point sur son effectif avant de se rendre à Brest : « Ben Old s’est blessé face au HAC au niveau de l’adducteur et manquera le déplacement. On enregistre des retours avec Aïmen Moueffek qui a fait sa première semaine entière avec le groupe, et pour qui ça va plutôt pas mal. Pierre Cornud a pu également s’entraîner avec nous, il ne sera pas à 100% mais ça commence à être intéressant. »

Olivier Dall’Oglio va devoir repenser son milieu de terrain pour cette rencontre qui s’annonce déjà très importante pour les Verts. Le groupe sera communiqué ce vendredi soir à 20 heures.