Ils sont trois à représenter les couleurs de la France durant cette trêve internationale. Ayman Aiki, Mathis Amougou et Nadir El Jamali portent fièrement la tunique tricolore dans leurs catégories respectives. En revanche, Fodé Camara, initialement convoqué aux côtés de Nadir El Jamali, a dû renoncer en raison d’une blessure. Mathis Amougou a été le dernier à évoluer sous le maillot des U19 de l’équipe de France avant de regagner Saint-Étienne. Retour sur sa prestation.

Un point suffira pour l'équipe de France

La sélection nationale U19 a confirmé son début prometteur dans les qualifications pour le tour Élite de l’Euro 2025. Après une victoire écrasante contre le Liechtenstein (7-0), elle s’est imposée face au pays de Galles (2-1) ce samedi 16 novembre au Forthbank Stadium de Stirling, en Écosse. Pourtant menée à la demi-heure de jeu après un but gallois, l’équipe a renversé la situation grâce aux réalisations d’Aladji Bamba et Tidiam Gomis.

Avec cette victoire, les Bleuets occupent la première place du groupe 5, trois points devant les Gallois et les Écossais, ces derniers ayant battu le Liechtenstein plus tôt dans la journée (4-0). Ils joueront leur qualification lors du dernier match de ce premier tour, mardi 19 novembre à 20h30 face à l’Écosse. Un match nul suffira pour valider leur passage et leur assurer la première place du groupe.

Mercredi 13 novembre 2024 :

Pays de Galles - Écosse 1-0

France - Liechtenstein 7-0

Samedi 16 novembre 2024 :

Écosse - Liechtenstein 4-0

France - pays de Galles 2-1

Classement : 1. France, 6 pts (+ 8) ; 2. pays de Galles, 3 pts (0) ; 3. Écosse, 3 pts (+ 3) ; 4. Liechtenstein, 0 pt (- 11).

Résumé du match contre l'Écosse

Les Écossais se sont procuré la première occasion de la rencontre, avec une tentative en pivot de Ryan One. Rien de fou à se mettre sous la dent.

En seconde période, les Bleuets ont pris le dessus. Yoram Zague a manqué le cadre (51e), Léo Milliner a obligé le gardien écossais Rory Mahady à faire une parade sur une frappe enroulée (52e). Notre stéphanois, Mathis Amougou a vu sa reprise captée par Mahady (71e). En fin de match, Tidiam Gomis a tiré au-dessus (86e). Dominateurs, les Bleuets n’ont toutefois pas réussi à concrétiser leurs opportunités. La France et Galles rejoignent le tour Élite du printemps, où les sept vainqueurs de groupe seront qualifiés pour la phase finale en Roumanie.

Les mots du coach

Jean-Luc Vannuchi : « Le devoir est accompli avec la première place, ce qui a son importance pour le tirage (du tour Élite, en décembre) puisque l’on sera dans le bon chapeau. [...] On savait que l’on était dans une poule assez relevée par rapport à d’autres mais le groupe a répondu présent et fait le nécessaire pour ne perdre une rencontre, mettre neuf but en trois matches pour n’en prendre qu’un contre le pays de Galles et atteindre la qualification.

Cette génération 2006, qui a vécu une finale de championnat d’Europe (perdue en juin 2023 aux tirs au but face à l’Allemagne) et une finale de Coupe du monde (idem en décembre 2023), est qualifiée pour le tour Élite. Je ne sais pas si c’est rare ou normal, elle a en tout cas rempli la mission qui était de venir en Écosse pour continuer au moins jusqu’au mois de mars prochain. »