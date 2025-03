Après deux semaines de trêve internationale, l’ASSE retrouve le Chaudron et la Ligue 1 pour la réception du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale fait office de grand favori pour ce match et n’a plus perdu à Saint-Étienne depuis plus de dix ans. Retour sur la dernière réception du PSG à Geoffroy-Guichard.

Les hommes d’Eirik Horneland avaient montré un beau visage lors du match aller. Saint-Étienne ne s’était incliné que 2–1 au Parc des Princes, en affichant de bonnes intentions dans le jeu. Ce samedi, il faudra faire encore mieux pour espérer créer l’exploit de faire chuter le leader invaincu de Ligue 1.

La passe de trois pour l’ASSE ?

L’ASSE de Claude Puel vient de remporter ses deux premiers matchs de la saison face à Clermont et Troyes. Les Stéphanois espèrent continuer à engranger des points pour sortir de la zone rouge. Pour cela, il faudra battre le PSG de Neymar, Mbappé et Messi.

Après quatorze journées de Ligue 1, Paris survole déjà le championnat. Les hommes de Mauricio Pochettino comptent onze points d’avance sur Nice, deuxième. Les Parisiens sont en route vers leur dixième titre de champion de France.

Les Verts démarrent bien

Saint-Étienne entame bien la rencontre, malgré une domination parisienne. Servi dans la profondeur, Mbappé perd son duel face à Étienne Green. Après 23 minutes de jeu, l’ASSE réagit. Khazri trouve Kolo d’un extérieur du pied. Le défenseur bute sur Donnarumma, mais le ballon revient sur Bouanga. Le Gabonais trompe l’Italien et parvient à ouvrir la marque.

Paris accentue ensuite sa domination, mais Étienne Green est en grande forme. Neymar efface Alpha Sissoko et oblige une nouvelle fois le natif de Colchester à briller. Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé se retrouve à nouveau en face-à-face avec le portier stéphanois. L’attaquant ouvre son pied, mais voit encore sa tentative repoussée par Étienne Green.

Le PSG fait craquer Saint-Étienne

Alors que les Verts sont proches de rentrer aux vestiaires en menant au score, Timothée Kolodziejczak est expulsé pour un tacle sur Mbappé. L’attaquant partait dans la profondeur, malgré la présence de Nadé derrière l’ancien Sévillan.

Sur le coup franc, Messi trouve la tête de Marquinhos, qui égalise pour Paris. En seconde période, l’ASSE se procure peu d’occasions. Étienne Green s’impose encore une fois devant Neymar, avant que Messi ne manque le cadre. À la 79ᵉ minute, l’ancien Barcelonais trouve Di María dans la surface. L’ancien du Real Madrid prend tout son temps pour ajuster Green. Paris prend l’avantage et scelle le résultat en toute fin de match. Marquinhos s’offre un doublé sur un centre de Messi.

L’ASSE avait affiché un beau visage à onze contre onze face aux Parisiens. Les Verts ont finalement craqué juste avant la pause, puis retardé au maximum le deuxième but parisien. Le PSG était tout simplement trop fort pour les Stéphanois.