L’ASSE reçoit ce samedi le PSG dans un match qui s’annonce très particulier. Menacés par une procédure de dissolution lancée par le ministère de l’Intérieur, les groupes de supporters stéphanois ont préparé de nombreux animations. Sur la pelouse, deux hommes, très proches dans la vie, seront ennemis le temps d’un match.

Match de gala ou possibilité de prendre des points ? Ce samedi 29 mars, l’AS Saint-Étienne reçoit à Geoffroy-Guichard le leader incontesté et incontestable de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, toujours invaincu après 26 journées. Si la marche semble très haute pour les Verts, leur entraîneur, Eirik Horneland, n’a pas caché son ambition d’embêter l’équipe de Luis Enrique.

« Jusqu’ici, personne n’a battu le PSG. On se doit d’avoir l’ambition d’être la première équipe à le faire, mais cette volonté n’est pas suffisante, reconnaît le Norvégien. Il faudra énormément de qualité, d’engagement pour être au niveau d’une équipe qui est actuellement l’une des meilleures d’Europe. » Une menace prise au sérieux par son homologue du PSG, Luis Enrique, qui se souvient d’une belle équipe stéphanoise à l’aller : « J'avais beaucoup aimé l'ASSE au Parc des Princes quand ils sont venus. C'est une équipe qui presse, qui joue, avec de bonnes qualités en contre. »

L’ASSE aura besoin d’un Davitashvili

De quoi vraiment faire douter le leader du championnat ? Difficile à dire. Quoi qu’il en soit, les Verts auront besoin d’être à 200 % pour espérer faire douter le PSG, et cela passera par un Zuriko Davitashvili des grands soirs. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison, le Géorgien va d’ailleurs retrouver un joueur qu’il considère comme son frère : Kvicha Kvaratskhelia.

« Nous sommes de vieux amis et nous avons partagé beaucoup de souvenirs ensemble en Géorgie ou en sélection. Nous avons commencé à 10 ans. Khvicha est le parrain de mon fils et nous sommes une grande famille », a expliqué pour Ouest-France le n° 22 stéphanois. Une forte relation que précise Fabrice Bossuet, le préparateur physique de la Géorgie, toujours dans les colonnes du premier quotidien national français. « On les appelle clic et clac. Ces deux-là sont toujours collés. Il y a une réelle complicité, comme des frères. Deux amoureux du football à qui il est parfois difficile de dire stop quand il faut sortir du terrain. »

Une complicité rare dans le football que les deux joueurs vont devoir mettre de côté au cours des 90 minutes du match entre l’ASSE et le PSG. Buteur sur coup-franc à l’aller, espérons que Davitashvili soit le plus inspiré des Géorgiens présents ce samedi à Geoffroy-Guichard.