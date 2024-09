Rachetée par le groupe Kilmer Sports Ventures, l’ASSE continue sa mutation. Comme annoncé par la nouvelle direction, aucune révolution à venir. C’est notamment le cas des sponsors où le club stéphanois renforce les liens tissés jusqu’alors.

Suite à la vente du club, nous aurions pu nous attendre à de grands bouleversements des pratiques du côté de l’ASSE. Y compris au niveau du sponsoring. Là encore, Ivan Gazidis s’appuie sur le modèle existant et renforce les partenariats déjà présents du côté de l’AS Saint-Etienne. Aucun grand nom, on souhaite avancer avec les groupes locaux. La prolongation d’un nouveau partenaire historique en témoigne.

« En renouvelant leur partenariat, l’AS Saint-Étienne et AÉSIO Mutuelle s’apprêtent à vivre, ensemble, deux décennies d’engagement commun.

Depuis 2005, d’abord sous le nom Eovi MCD Mutuelle et, depuis 2021, d’AÉSIO Mutuelle, l’entreprise spécialisée dans la protection sociale accompagne l’ASSE de manière transversale. Sponsor maillot principal de l’équipe fanion masculine par le passé et actuel Partenaire Majeur de l’équipe professionnelle féminine, des équipes du Centre de formation comme des équipes de l’école de football masculine et féminine, AÉSIO mutuelle a accompagné les premiers pas footballistiques et le développement de plusieurs générations vertes.

Partenaire fondateur de l’équipe du Foot-Fauteuil avec ASSE Cœur-Vert, AÉSIO Mutuelle a aussi changé la vie de jeunes, d’hommes et femmes en situation de handicap. En participant à la création de cette équipe à part entière de l’ASSE et en la soutenant chaque année dans son ascension irrésistible vers l’élite de sa discipline, AÉSIO Mutuelle a contribué à l’épanouissement personnel et au changement de regard sur le handicap. Tant et si bien qu’aujourd’hui l’équipe ASSE Cœur-Vert AÉSIO Mutuelle est devenue une section. Forte de trois équipes, la section Foot-Fauteuil de l’ASSE compte actuellement 15 joueurs sous licence et 2 éducateurs animés d’une fierté incommensurable de porter le maillot des Verts.

Réunies autour de valeurs fortes et soucieuses de promouvoir la santé au quotidien et le sport pour tous par leurs actions communes sur le terrain, l’AS Saint-Étienne et AÉSIO Mutuelle continueront d’avancer ensemble. »

Ivan Gazidis est ravi

Ivan Gazidis, Président de l’ASSE : « AÉSIO Mutuelle soutient notre club et accompagne toutes nos équipes depuis 2005 ! C’est un vrai plaisir et une réelle fierté pour l’AS Saint-Étienne de voir ce partenariat se prolonger. De l’école de football masculine et féminine aux joueurs et joueuses professionnels en passant par les jeunes du Centre de formation et notre équipe de Foot-Fauteuil qu’elle a contribué à créer, AÉSIO Mutuelle est un partenaire historique de l’ASSE. Ses valeurs cardinales : solidarité, engagement et proximité correspondent aux fondements même de notre identité. »

Yves Perrin, Président du territoire Auvergne-Loire d’AÉSIO Mutuelle : « C’est une grande joie et une très belle satisfaction pour AÉSIO Mutuelle de renouveler notre partenariat pour les trois prochaines saisons avec l’ASSE, et de pouvoir accompagner l’équipe fanion pour son grand retour en Ligue 1. Nous sommes fiers aussi de soutenir l’ensemble de ses belles équipes comme, par exemple, les équipes de jeunes masculines et féminines, l’équipe féminine D1, ainsi que l’équipe « Foot-fauteuil » avec l’ASSE Cœur-Vert, à laquelle nous sommes très attachés. Chaque joueur et joueuse nous permettent de vivre et de partager de belles émotions et de grands moments sportifs en lien avec nos valeurs de solidarité, de proximité, et d’engagement que nous partageons avec l’ASSE. »

Xavier Oddone, Directeur Général de SPORTFIVE France : « Nous sommes ravis de voir AÉSIO Mutuelle et les Verts poursuivre leur collaboration, une alliance historique qui perdure depuis près de 20 ans, reflétant des valeurs communes telles que la solidarité et l’engagement. Chez SPORTFIVE, nous nous attachons à bâtir des partenariats novateurs et significatifs, et cette collaboration entre AÉSIO Mutuelle et l’AS Saint-Étienne en est un parfait exemple.«