L'ASSE a lancé son sprint final pour le maintien en Ligue 1. Alors qu'il ne reste plus que quatre rencontre cette saison, Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse. Il n'a pas hésité à saluer de manière appuyée le comportement de l'un de ses joueurs : Yunis Abdelhamid.

La saison de trop pour Yunis Abdelhamid ? Bien possible. Débarqué à la demande d'Olivier Dall'Oglio, le marocain de 37 ans ne pensait probablement pas rencontrer de tels problèmes dans le Forez. Parmi les défenseurs les plus fiables de Ligue 1 ces dernières saisons, la greffe n'a pas prise à l'ASSE. Parfois coupable, il a rapidement été ciblé comme le coupable tout trouvé. De quoi perdre sa place dans le onze stéphanois il y a plusieurs mois. Si le joueur n'a plus rien à prouver à l'aube d'une retraite qui se précise, le marocain reste exemplaire de tout reproche, laissant sa situation personnelle de côté. Un joueur de vestiaire qu'apprécie tout particulièrement Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE.

Horneland (ASSE) salue chaleureusement Abdelhamid

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Yunis Abdelhamid ? C’est vraiment une belle personnalité, un bon état d'esprit. J'aime vraiment ce joueur. Il a beaucoup de choses à offrir sur le terrain comme en dehors. C'est vraiment un joueur d'équipe. Qu'il soit dans l'équipe ou pas, il veut juste voir l'équipe réussir et moi, je suis vraiment impressionné par son comportement, sa mentalité, la maturité qu'il apporte dans le vestiaire.

Sa personnalité, ses valeurs, sa connaissance du football le rendent vraiment très intéressant. Il a eu une bonne carrière de joueur et je pense qu'il pourra en avoir une tout aussi bonne de coach. Il a l'air d'être vraiment intéressé par cette partie-là du métier."

Si les chances de voir l'option d'une saison supplémentaire levée par l'ASSE sont très faibles, Yunis Adbelhamid n'est pas un tricheur. Il compte bien accompagner le groupe de la meilleure de manière possible vers un maintien en Ligue 1. Un comportement exemplaire à saluer.