L’ASSE va se déplacer à Bollaert avec le statut de relégable. Les Stéphanois, qui ont perdu 6-1 face au PSG, ont vu Le Havre s’imposer face à Nantes. Les hommes d’Eirik Horneland devront réaliser une grande prestation ce dimanche face à Lens. Retour sur le dernier voyage chez les Sang et Or.

Saint-Étienne a connu un retour de trêve internationale compliqué avec une lourde défaite face à Paris. Après une bonne première mi-temps, l’ASSE a complètement craqué dès l’entame de la seconde, permettant au PSG d’inscrire cinq buts lors du second acte.

La saison des Verts lancée ?

Lens accueille Saint-Étienne pour le compte de la 2ᵉ journée de Ligue 1. Les hommes de Claude Puel ont pris un point lors de leur première rencontre face à Lorient. Ils montent à Bollaert avec l’ambition de prendre des points.

Les Lensois, de leur côté, veulent faire mieux que la saison précédente. Les Sang et Or avaient manqué de peu la qualification européenne. Les hommes de Franck Haise ont l’intention de finir plus haut au classement et d’offrir l’Europe à leur public.

Entame parfaite pour l’ASSE

Le match vient à peine de débuter et l’ASSE est déjà devant au score. Sur une mauvaise touche de Clauss, les Stéphanois récupèrent le ballon. Wahbi Khazri trompe Leca et ouvre la marque après 19 secondes de jeu.

Les Artésiens vont réagir à dix minutes de la mi-temps. Ignatius Ganago coupe un centre de Clauss et envoie le ballon hors de portée d’Etienne Green. Lens rentre au vestiaire à égalité avec les Verts.

Lens et Saint-Étienne se neutralisent

En seconde mi-temps, l’ASSE ne tarde pas à reprendre l’avantage. À la 52ᵉ, Denis Bouanga est trouvé dans le dos de la défense lensoise. Il se défait de Wooh avant d’ajuster Jean-Louis Leca et de redonner un but d’avance aux Verts.

Le Gabonais aura ensuite une balle de 3-1 mais tardera à frapper, ce qui permettra au portier lensois de s’interposer. Quelques minutes plus tard, Seko Fofana marquera le second but lensois d’une frappe au premier poteau.

Les Sang et Or tenteront ensuite de passer devant. Étienne Green s’interpose une première fois sur une frappe de Fofana. Le portier formé au club réalisera ensuite une grosse parade sur une frappe lointaine de Doucouré. Le score ne bougera plus : le RC Lens et l’ASSE font match nul 2-2.

Les Verts ont réalisé de grosses entames de période avant d’être rejoints deux fois au score par les Artésiens. Les hommes de Claude Puel ramènent tout de même un bon point du stade Félix-Bollaert.