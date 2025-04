La 28e journée de Ligue 1 McDonald’s verra l’ASSE affronter le RC Lens au Stade Bollaert-Delelis. C’est Romain Lissorgue qui sera au sifflet pour cette affiche disputée dimanche 6 avril à 15h.

Les instances arbitrales de la FFF ont désigné Romain Lissorgue comme arbitre principal de la confrontation entre le RC Lens et l’AS Saint-Étienne. Il sera épaulé par Alexis Auger et Ludovic Reyes à la touche. Olivier Thual endossera le rôle d’arbitre remplaçant, tandis que Bastien Dechepy et Faouzi Benchabane officieront à la VAR. Lissorgue, habitué aux joutes de l’élite, a dirigé 13 rencontres de Ligue 1 McDonald’s en tant qu’arbitre central cette saison.

Un bilan équilibré pour Lissorgue avec l’ASSE

Le natif de la région parisienne connaît bien les Verts. En tant qu’arbitre principal en Ligue 1, il a déjà croisé leur route à deux reprises cette saison. La première lors du match aller face à Lens, perdu 2-0 au Chaudron le 19 octobre 2024. La seconde au Stade Geoffroy-Guichard, lors de la réception de Nice, où il était alors arbitre remplaçant (1-3). Au total, Lissorgue a dirigé l’ASSE quatre fois dans sa carrière, pour un bilan d'une victoire, un nul et deux défaites.

Une main ferme sur les terrains de Ligue 1

Depuis le début de l’exercice 2024-2025, Romain Lissorgue affiche une certaine rigueur. Sur ses dix matchs arbitrés en tant que central en Ligue 1, il a distribué 41 cartons jaunes et expulsé six joueurs. Parmi eux, Neal Maupay (Marseille), Lilian Raolisoa (Angers), Boubakar Kouyaté et Jordan Ferri (Montpellier), Facundo Medina (Lens) et Christopher Wooh (Rennes). Son dernier match au sifflet remonte au 28 mars entre Strasbourg et Lyon (4-2), lors d'un match spectculaire.

Lors de la rencontre de cet après-midi, les deux équipes retrouvent donc l'homme qui les a arbitré lors du match aller. En espérant que cette fois-ci, le score soit plus favorable aux joueurs de l'ASSE qui devront prendre des points.