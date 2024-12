Ce dimanche soir, l’ASSE accueille l’Olympique de Marseille à Geoffroy-Guichard pour un match crucial de la 14ᵉ journée de Ligue 1. Cependant, la rencontre pourrait être perturbée par des conditions météorologiques extrêmes, la région stéphanoise étant sous la menace de fortes chutes de neige.

Les prévisions initiales annonçaient entre 10 et 20 centimètres de neige dans la nuit de samedi à dimanche, mais les dernières estimations sont légèrement plus rassurantes, avec environ 5 centimètres attendus. Bien que la situation reste incertaine, Le Phocéen nous informe que les responsables des deux clubs suivent de près l’évolution de la météo. Pour l'instant, la tenue du match n'est pas encore officiellement menacée, mais la décision finale sera prise au plus vite.

La neige, une vieille habitude pour les ASSE-OM

Ce ne serait pas la première fois que des conditions hivernales perturbent une rencontre entre Saint-Étienne et Marseille. La dernière confrontation dans le chaudron avait déjà été contrariée par la neige. En avril 2022, les deux équipes avaient dû reporter leur match au lendemain à cause des chutes de neige importantes. Une autre rencontre mémorable, en 2005, s'était disputée sur une pelouse entièrement recouverte de neige.

Un match décisif pour les deux équipes

Au-delà des aléas météorologiques, cette rencontre est particulièrement importante pour les deux formations. L’ASSE, qui lutte pour son maintien, doit prendre des points à domicile face à un OM en grande forme. L’équipe phocéenne reste sur des victoires impressionnantes contre Lens et Monaco et aborde cette rencontre avec confiance. Pour les Verts, chaque point compte dans la lutte pour éviter la relégation, et une victoire contre l’OM serait un véritable coup de boost pour leur moral.

Les chutes de neige pourraient compliquer les choses, tant pour les joueurs que pour les spectateurs. En cas de terrain impraticable, la rencontre pourrait être annulée ou reportée, une décision qui serait prise en fonction de l’évolution des conditions météorologiques dans les prochaines heures.

Edit : Au vu des prévisions météo actuelles, il n’y a aucun risque de report de la rencontre ASSE-Marseille.