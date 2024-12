La formation de l'ASSE se porte bien. Le week-end qui vient de s'écouler le confirme. En effet, les U17 sont allés gagner à Lyon le derby (3-2) et la réserve s'est imposée contre celle du PSG lors du challenge des espoirs (2-0). De quoi mettre en lumière le travail effectué par l'académie. Un travail reconnu au-delà des frontières. Explications.

Paul Eymard, le milieu de terrain moderne

Ce franco-sénégalais né en 2008 est arrivé à l'ASSE en U15. En même temps qu'il se forme au pôle espoir de Lyon, il parfait sa formation le week-end avec l'équipe de coach Primard. Fiable et décisif, ce milieu de terrain longiligne se distingue par un profil complet et un volume de jeu impressionnant. Intéressant en défense, il excelle pour se projeter efficacement vers l'avant, que ce soit pour conclure les actions ou délivrer des passes décisives. Un talent brut à perfectionner, mais qui révèle un véritable potentiel.

En plus d'avoir des qualités footballistiques intéressantes, il dispose d'un état d'esprit et de qualités humaines qui en font un joueur très prometteur.

D'ailleurs du côté de son club formateur, Le Puy, on est formel : "Son papa veille au grain. Pour lui, la valeur de travail est très importante. Il y a un cadre familial très positif autour de Paul Eymard. C’est bien cadré dans la famille et je pense que ça lui est d'une grande aide et que ça lui sera tout au long de son cursus. Son papa recherche toujours le meilleur avec une mentalité un peu à l’ancienne. Je sais qu'il apprécie beaucoup les méthodes de Guy Roux et il les retranscrit à son fils."

Une signature professionnelle imminente à l'ASSE

International français avec 16 sélections (9 capes en U16 et 7 capes en U17), il a inscrit la bagatelle de 5 buts avec la France. À l'approche de l'Euro U17, le club veut verrouiller ce joueur afin de s'éviter une situation compliquée. Exposé par cette compétition, le club pourrait voir rapidement la concurrence s'accroître au vu du profil du joueur. La phase finale de cet Euro U17, limitée à seulement 8 équipes (contre 16 entre 2015 et la dernière édition annuelle), se tiendra en Albanie du 19 mai au 1er juin.

En effet, ce milieu de terrain est déjà observé notamment par des clubs allemands (Leipzig selon @gaelb42). Ce même compte affirme que le club s'active pour le signer professionnel. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.

Nous pouvons même ajouter que la confiance est de mise pour que cette signature aboutisse. En effet, les échanges sont positifs et un accord total semble se profiler. Aussi, le club s'active sur d'autres signatures professionnelles, mais aussi des prolongations de contrats pour plusieurs jeunes du centre. À suivre !