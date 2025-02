L’ASSE court après un nouveau succès en Ligue 1 depuis plus d’un mois et la première d’Eirik Horneland. Les Verts restent sur 3 défaites de suite face à Lille, Rennes et l’OM. Avec 11 buts encaissés lors des 3 dernières rencontres, les stéphanois doivent retrouver de la solidité face à Angers. Retour sur la dernière réception du SCO à Geoffroy Guichard.

Après 6 matchs sans victoire, les Verts ont besoin de points. La rencontre face à Angers s’annonce comme un match capital face à un concurrent direct qui compte de l’avance sur l’ASSE. Les hommes d’Alexandre Dujeux sont 11èmes et comptent 8 points de plus que leurs adversaires du jour.

L’ASSE amputée de deux cadres

L’ASSE joue les premiers rôles en Ligue 2. Après une saison compliquée pour son retour dans l’antichambre, les ambitions des Verts sont claires : remonter en Ligue 1.

Redescendu la saison précédente, Angers vise un retour immédiat dans l’élite. Le SCO sort d’une saison cauchemar, terminée à la 20e place de Ligue 1. Repris en main par Alexandre Dujeux, les Angevins espèrent retrouver rapidement la lumière.

L’ASSE vient de battre le leader lavallois et entend bien enchaîner contre le rival des Tangos, actuellement 2e de Ligue 2. Problème : Laurent Batlles a perdu deux cadres entre ces deux rencontres. Dylan Batubinsika et Gautier Larsonneur se sont blessés et doivent déclarer forfait pour cette affiche de la 12e journée.

Un premier acte équilibré

Si certains amateurs de football sont devant la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi 30 octobre, d’autres suivent avec attention la rencontre entre l’ASSE et le SCO. Les visiteurs réalisent une très bonne entame de match, se procurant plusieurs occasions nettes. Étienne Green brille à plusieurs reprises, d’abord devant Abdelli, puis face à Diony.

Les Stéphanois connaissent également leur temps fort dans ce premier acte. Benjamin Bouchouari réalise une chevauchée impressionnante avant de centrer pour Cafaro. L’ancien Rémois pense ouvrir le score, mais son coéquipier Ibrahim Sissoko détourne malencontreusement la balle à côté du but…

Les Verts s’imposent

Le second acte démarre fort pour l’ASSE. L’attaquant malien envoie une frappe puissante qui frôle le poteau de Yahia Fofana. Deux minutes plus tard, il est à la réception d’un corner de Cafaro. Cette fois-ci, c’est la bonne : Ibrahim Sissoko ouvre le score. Angers réagit immédiatement, mais Anthony Briançon prive Loïs Diony d’une égalisation.

Juste avant l’heure de jeu, Léo Pétrot tente de servir Cafaro, mais un Angevin dévie le ballon de la main juste devant la surface. Tout le monde s’arrête… sauf le latéral stéphanois. Le natif de Monistrol efface deux défenseurs avant de décocher un tir entre les jambes de Fofana. L’ASSE double la mise.

Les Verts géreront ensuite la fin de match et s’empareront de la deuxième place du classement. Les hommes de Laurent Batlles restent alors sur 10 matchs sans défaite. Cette victoire sera cependant la dernière pour l’ex-coach troyen. L’ASSE perdra les cinq matchs suivants, entraînant le départ de Batlles. Olivier Dall’Oglio prendra le relais et permettra aux Verts de monter en Ligue 1 via les barrages. Angers, de son côté, terminera 2e de Ligue 2, validant son accession directe à l’élite.