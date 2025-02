L'ASSE jouera gros ce week-end face à Angers. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Quand on regarde le classement et qu'on voit les adversaires qui arrivent, on sait que la suite va être importante. On a deux matchs très importants qui vont se jouer à la maison (Angers - Nice). On aura aussi deux difficiles qui vont se jouer à l'extérieur (HAC - MHSC). Quand je repense à notre séquence, on a assez bien commencé avec Reims et le PSG. On a plus ou moins bien géré le match d'Auxerre. Mais ensuite, ça a été un petit peu difficile.

Ce qui est très important, c'est que les trois derniers matchs qui ne se sont pas bien pensés ne nous coûtent pas notre confiance. Il faut vraiment qu'on montre un visage conquérant. On ne peut pas se laisser impacter par les trois dernières rencontres. On est dans une position difficile, mais on ne doit pas se laisser perturber par ça.

Il faut qu'on reste confiant dans notre football. Il nous reste donc 12 matchs importants qui commencent dès samedi. Et si c'est 14 matchs avec les barrages, nous devrons lutter jusqu'au bout. Ça jouera peut-être sur le dernier match, sur la dernière action, le dernier tir, mais il faut vraiment qu'on soit tous préparés à ça."

Horneland est prêt à batailler

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Evidemment que ça m'arrive très souvent d'être fâché, mais avec l'expérience que j'ai prise en tant que coach, je sais qu'il faut prendre un petit peu de distance par rapport à ses émotions, notamment pendant les moments difficiles. J'ai déjà été dans un projet du même type avec un début difficile à Brann. Après 14 matchs, nous n'avions que 7 points. Mais si vous travaillez chaque jour, que vous restez fidèles à vos croyances et vous restez dans le process de construction, vous finissez par y arriver petit à petit.

Je sais que tout le monde veut nous voir réussir le plus vite possible, mais le temps dans le football est toujours un sujet. Il faut arriver à bien gérer cette équation entre le développement des joueurs et le temps qui est nécessaire. Je sais qu'on attend beaucoup de choses de nous. Les supporters, les médias veulent nous voir nous améliorer et veulent voir des progrès de semaine en semaine. Mais moi, en tant que technicien, je vois plus loin."

Horneland veut un climat positif autour de l'ASSE

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "La raison pour laquelle je suis venu dans ce projet, c'est parce que j'ai déjà vécu la même chose et que je suis prêt.

Je ne peux vraiment pas vous dire combien de temps ça prendra. J'espère que ce sera le plus court possible. Mais ce qu'il faut s'attacher à faire, c'est vraiment de créer un climat positif autour de cette équipe pour qu'elle puisse se développer le plus rapidement possible."