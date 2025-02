Match très important pour l'ASSE ce week-end face à Angers. Maxime Bernauer s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Je suis très heureux. Pas facile d'arriver dans un club en étant blessé, mais je suis rétabli et très heureux d'être sur le terrain et d'avoir enchaîné les deux dernières semaines. Collectivement, c'est aussi plus facile pour l'intégration quand on s'entraîne avec tout le monde, donc très heureux de ça. Le club était au courant que j'avais reçu un coup. J'étais déjà en discussion avec l'ASSE quand c'est arrivé. C'était la veille du match du Milan où j'ai pris un coup.

Le but était de me remettre au plus vite, sans prendre trop de risques non plus, parce que le but n'était pas d'aggraver ce que j'avais. Et c'est ce qui a été bien fait."

Bernauer est prêt

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "C'était bien de pouvoir jouer en réserve, même si c'était qu'une mi-temps. C'était aussi pour reprendre le rythme et voir vraiment en condition de match, pouvoir éliminer les dernières appréhensions qui pouvaient être là sur le genou et en même temps pouvoir accompagner aussi les jeunes, parce que c'était quand même un match de championnat, donc c'était important.

Même si la victoire nous a échappés à la dernière seconde, c'était important pour eux d'avoir de la consistance dans ce match-là. C'était un match où on avait beaucoup de ballon. Il n'y avait pas forcément beaucoup de rythme. On n'a pas été très sollicité derrière. C'était plus de l'encadrement et plus de la parole. C'est dommage de prendre ce but-là à la fin parce que je pense qu'il est évitable.

Après, dans l'ensemble, j'ai senti un bon état d'esprit de la part des jeunes. Ils ont une bonne compréhension du jeu et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour continuer à progresser et remonter au classement."

Un parcours atypique avant l'ASSE

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Je n'ai pas eu un chemin linéaire. Je n'ai pas eu un parcours classique, mais je suis très content aujourd'hui de pouvoir découvrir la Ligue 1 avec Saint-Etienne. C'est un club historique. Ça me tenait aussi à cœur de revenir en France. J'ai eu les opportunités qui se sont présentées. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici et très impatient de pouvoir jouer avec le club.

Je suis plutôt un défenseur-relanceur. Séfensivement, j'aime bien anticiper, j'aime lire le jeu. Je ne suis pas le plus costaud des défenseurs, mais je joue aussi un peu plus avec ma tête. J'aime bien avoir le ballon, ressortir de derrière. Là-dessus, je pense que les idées du coach collent avec ce que je suis capable de faire."

Bernauer n'est pas latéral droit

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Latéral Droit ? C'est vrai que j'y ai joué un peu en formation quand je revenais des croisés, à un moment où je devais refaire un peu mon cardio et un petit peu la première saison au PFC. Après, je suis plus un joueur d'axe. Je pense que le coach est d'accord avec ça. Si demain, il y a une urgence et que je dois dépanner là un bout de match, évidemment que je pourrais le faire, mais ce n'est pas un poste qui me correspond forcément.

Je pense qu'il y a des joueurs dans l'effectif qui sont un peu plus appropriés à jouer à ce poste-là. Jouer au milieu, ça correspond un peu plus sur mes qualités si je devais être amené à jouer à un autre poste."

Bernauer futur leader de l'ASSE ?

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Ce n'est pas toujours évident de parler quand on arrive dans un vestiaire, surtout quand on n'a pas encore joué. En plus, le fait que j'arrive blessé, ce n'était pas forcément la meilleure des situations pour ça. Après, je pense qu'il y a un groupe qui accepte bien ça et je me sens déjà à l'aise pour le faire. Je sens qu'il y a aussi un besoin de l'équipe d'être un peu driver.

Je suis plus discret et réservé quand je suis en dehors, surtout quand je connais un peu un peu moins les personnes. Mais sur le terrain, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai. Je pense que c'est important aujourd'hui, dans un groupe comme ça, dans une situation comme ça, de pouvoir apporter ça."

L'expérience de la Coupe d'Europe

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "J'ai pu jouer la Coupe d'Europe. La première saison, on a été jusqu'en huitième de Conférence League, avec des matchs face au Betis, PAOK, que j'ai eu la chance de jouer à chaque fois. Et cette année, avec la nouvelle formule, on a passé le barrage contre Qarabag. On a pu jouer des gros matchs en phase de poule. En sortant de Ligue 2, pouvoir jouer la Champions League, c'est quand même exceptionnel. Je pense que l'expérience sur ces matchs-là est décuplée.

C'est aussi ce qui m'a permis de m'ouvrir des clubs comme Saint-Etienne, qui n'auraient pas forcément été là si je jouais le maintien en Ligue 1."