La saison 2024-2025 de Ligue 1 offre un tableau mitigé pour l'AS Saint-Étienne. Les Verts brillent à domicile, mais peinent sérieusement à l'extérieur. Ce contraste illustre les défis de l'ASSE, qui cherche à maintenir sa place dans l'élite tout en comblant les lacunes observées loin de Geoffroy-Guichard.

Un bastion à domicile pour l'ASSE

Dans le classement des performances à domicile, l’ASSE se hisse à une honorable cinquième place avec 12 points en 6 matchs. Avec 4 victoires et 2 défaites, les Stéphanois démontrent une solidité certaine devant leurs supporters. Leur différence de buts à domicile (+5) confirme cette capacité à bien exploiter leurs temps forts. En particulier, l’enthousiasme du public du Chaudron semble galvaniser les joueurs, qui affichent une confiance accrue sur leur terrain.

Loin de Geoffroy-Guichard : un parcours inquiétant

À l’inverse, le classement extérieur révèle un véritable problème. L’ASSE est avant-dernière (17ᵉ) avec seulement 1 point en 6 matchs et une différence de buts alarmante (-16). Sans aucune victoire et avec des difficultés défensives récurrentes, les Verts n’arrivent pas à reproduire leur agressivité et leur organisation lorsqu’ils évoluent en terrain hostile. Ce déséquilibre, trop important pour un prétendant à la stabilité en Ligue 1, suscite de nombreuses interrogations.

Une saison à deux visages pour l'ASSE

Cette situation reflète les limites et les opportunités pour les Stéphanois. Si la forteresse de Geoffroy-Guichard reste un atout considérable, il est impératif d’améliorer les performances en déplacement pour viser plus haut. L'objectif reste la pérennité en Ligue 1, mais ce contraste pourrait coûter cher si rien n’est fait. Olivier Dall'Oglio et ses hommes connaissent le prochain défi à relever. Les prochains matchs, notamment à l'extérieur, seront cruciaux pour redresser la barre. Rendez-vous à Rennes ce samedi, 17 heures.

Rang Équipe Points J G N P bp bc Diff. Forme récente 1 Marseille 18 7 6 0 1 21 7 +14 🟢🟢🟢🟢🟢🟠 2 Paris-SG 14 6 4 2 0 16 6 +10 🟢🟢🟠🟢🟠 3 Monaco 12 5 4 0 1 10 4 +6 🟢🟢🟢🔴🟢 4 Lille 11 6 3 2 1 12 6 +6 🟢🟠🟠🟢🔴 5 Reims 10 6 3 1 2 11 7 +4 🟢🔴🟢🟢🔴 6 Lyon 9 6 2 3 1 8 6 +2 🟢🔴🟢🔴🟠 7 Lens 9 6 2 3 1 7 5 +2 🔴🟠🟢🟠🟢 8 Nice 8 6 2 2 2 7 7 0 🟢🔴🔴🟠🟢 9 Toulouse 7 6 2 1 3 8 9 -1 🔴🟠🔴🟢🟢 10 Angers 6 6 2 0 4 8 10 -2 🔴🔴🟢🔴🔴 11 Le Havre 6 6 2 0 4 5 8 -3 🟢🔴🔴🔴🔴 12 Nantes 5 6 1 2 3 7 10 -3 🔴🟠🔴🟢🔴 13 Auxerre 4 6 1 1 4 9 14 -5 🟢🔴🔴🔴🔴 14 Brest 3 6 1 0 5 6 15 -9 🟢🔴🔴🔴🔴 15 Strasbourg 2 6 0 2 4 2 11 -9 🟠🔴🔴🔴🟠 16 Rennes 1 6 0 1 5 4 18 -14 🔴🔴🔴🔴🟠 17 Saint-Étienne 1 6 0 1 5 2 18 -16 🔴🔴🔴🔴🟠 18 Montpellier 0 6 0 0 6 7 21 -14 🔴🔴🔴🔴🔴

Classement domicile Ligue 1 2024-2025