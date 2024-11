Samedi dernier, l’ASSE s’est imposée 1-0 face à Montpellier. Les Verts n’ont jamais enchainé 2 victoires de rang cette saison en Ligue 1. Leur adversaire du jour, le Stade Rennais, n’est pas dans une bonne période. Jorge Sampaoli a pris la relève de Julien Stéphan. Le coach argentin s’est incliné dès sa 1ʳᵉ rencontre sur le banc breton. Il souhaite relancer la machine face à Saint-Etienne. Les stéphanois pourraient prendre 5 points d’avance sur le SRFC en cas de succès. Voici la composition qu’Olivier Dall’Oglio devrait choisir face aux rennais.

Une nouvelle absence à déplorer pour l’ASSE

L’ASSE devra composer avec plusieurs absences pour cette rencontre. Ben Old reste indisponible pour plusieurs mois, tandis que Thomas Monconduit poursuit sa phase de reprise et a réintégré le groupe. Yvann Maçon, toujours gêné au genou, manque une nouvelle fois à l’appel. Mickaël Nadé, également forfait, devrait cependant retrouver le groupe prochainement. Il a d’ores et déjà repris la course en début de semaine

Anthony Briançon, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, a repris l’entraînement collectif et se rapproche d’un retour en Ligue 1. Mauvaise nouvelle pour Olivier Dall’Oglio : Augustine Boakye s’est blessé et manquera cette rencontre. Il sera également suspendu pour la rencontre contre Marseille dimanche prochain, en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Une défense qui doit confirmer

Dans les buts stéphanois, Gautier Larsonneur va à nouveau démarrer. Désigné capitaine malgré le retour de Yunis Abdelhamid dans le XI, le portier stéphanois n’a pas encaissé de but face à Montpellier. L’ancien valenciennois en est à 3 clean sheets cette saison et espère ramener son premier hors de Geoffroy Guichard.

Devant le Breton de naissance, Olivier Dall’Oglio ne devrait pas faire de changement. Dennis Appiah devrait une nouvelle fois débuter sur le côté droit. Léo Pétrot devrait à nouveau être désigné latéral gauche par son entraîneur. Le natif de Monistrol a profité de la blessure de Pierre Cornud pour lui passer devant dans la hiérarchie des latéraux a l’ASSE.

En défense centrale, Dylan Batubinsika et Yunis Abdelhamid devraient une nouvelle fois être associés. Le defenseur marocain a livré une bonne prestation face à Montpellier. Vivement décrié depuis le début de saison, il devra confirmer cette performance ce week-end. Mickaël Nadé voit son retour se profiler après avoir repris l’entraînement individuel cette semaine. Le joueur formé à l’ASSE compte récupérer sa place de titulaire en défense centrale.

L’ASSE dans la continuité au milieu

Au milieu de terrain, Olivier Dall’Oglio va s’appuyer sur un trio qui fonctionne plutôt bien. Pierre Ekwah devrait une nouvelle fois être aligné au poste sentinelle basse. L’entraîneur stéphanois a fait du joueur prêté par Sunderland son numéro 6 indiscutable. L’ancien nantais a pour rôle de redescendre au sein de la défense centrale lorsque les Verts sont à la relance.

Aux côtés de Pierre Ekwah, on devrait retrouver le duo Louis Mouton - Benjamin Bouchouari. Alors que l'on pensait le duo Mathis Amougou - Aïmen Moueffek indéboulonnable, cela fait quelques rencontres que les 2 premiers cités sont titularisés. Benjamin Bouchouari affiche un niveau bien au-dessus de ses précédents mois dans le Forez. Le marocain a été récompensé de son renouveau par un but face aux Montpelliérains. Il a inscrit l'unique but de la rencontre et permis a l'ASSE de remporter son 4ᵉ match de la saison.

Une attaque chamboulée

Le trio offensif stéphanois va être modifié par rapport à la rencontre du week-end passé contre Montpellier. Augustine Boakye s’est blessé musculairement cette semaine. La durée de son indisponibilité n’est pas connue. Il manquera également la rencontre face à l’OM dimanche prochain pour cause de suspension. Mathieu Cafaro devrait donc le remplacer cet après-midi en Bretagne. L’ancien du Standard de Liège n’a plus été titularisé depuis le 19 octobre dernier contre Lens.

En pointe de l’attaque, ODO devrait titulariser Lucas Stassin. Entré en jeu en fin de partie le week-end dernier. Le jeune belge devrait récupérer une place dans le XI aux dépens d’Ibrahim Sissoko. Enfin sur le côté gauche, Zuriko Davitashvili devrait enchaîner une 13ème titularisation en autant de journées de championnat.