Rennes - ASSE : Une mauvaise nouvelle pour les Verts

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 13ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre Rennes (15ème) et l'ASSE (13ème), la fédération a désigné Marc Bollengier, arbitre de 32 ans qui a officie pour sa 3ème saison en Ligue 1. La saison dernière, il a terminé à la 16ème place du classement des arbitres de première division.

Un arbitre qui réussit peu aux Verts

L’arbitre de 32 ans a connu une ascension fulgurante : lors de la saison 19/20, il officiait en National 2. trois saisons plus tard, il accédait à l'élite du football français, la Ligue 1 (saison 22/23). Depuis, il n'a jamais été déclassé. Au total, Marc Bollengier a arbitré 39 rencontres de Ligue 1 dans sa carrière.

L'arbitre originaire des Hauts-de-France a arbitré deux rencontres de l'ASSE. Le premier c'était en toute fin de saison dernière en Ligue 2 : QRM/ASSE. Les Verts s'étaient inclinés 2 à 1 lors de la dernière journée du championnat. Un pénalty avait été sifflé en faveur des Verts et transformé par Ibrahim Sissoko. Le deuxième, c'était plus récemment. Le 26 octobre dernier, il était au sifflet pour la défaite de l'ASSE à Angers (4-2). Il avait sifflé 2 pénaltys, l'un en faveur des stéphanois, l'autre en faveur des angevins.

Cette saison, Marc Bollengier a officié lors de six rencontres de Ligue 1 : Lyon/Nantes (2-0) ; Monaco/Montpellier (2-1) ; Le Havre/Auxerre (3-1); Paris/Montpellier (6-0) ; Angers/ASSE (4-2) et Marseille/Auxerre (1-3). Au total, il a distribué 28 cartons jaunes soit une moyenne de 4.75 par match et deux seconds avertissements. Marc Bollengier a également sifflé quatre pénaltys depuis le début de saison.

L’ASSE et Marc Bollengier en chiffres (2 matchs)

Historique :

QRM/ASSE (Ligue 2, saison 23/24) : 2-1

SCO/ASSE (Ligue 1, saison 24/25) : 4-2

Statistiques