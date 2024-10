L'ASSE se déplace à Angers ce samedi (17 heures). Une rencontre particulièrement importante dans la course au maintien. Avant ce choc de tableau, Jim Allevinah, joueur du SCO, s'est exprimé en conférence de presse. Retranscription.

Jim Allevinah (Attaquant Angers) : "Après Toulouse, il y a forcément un peu de frustration, surtout au vu du scénario. On mène 1-0, on rate une occasion de creuser l'écart, et puis ils reviennent au score. Je pense néanmoins que ce point est bon, car on aurait pu perdre si leur efficacité avait été meilleure. Mais on reste sur une bonne prestation, et on va s’appuyer sur celle-ci pour tenter de décrocher notre première victoire.

Recevoir l'ASSE, un match sous pression ? Pas plus que pour les autres matchs. C’est un match important contre un concurrent direct, donc il va falloir mettre les bons ingrédients pour réaliser une belle performance et obtenir un bon résultat.

Quand on regarde le calendrier à venir, on a envie de prendre des points avant d'affronter des équipes comme Monaco ou le PSG. Mais il faut avancer match par match. On peut très bien ne pas gagner contre Saint-Étienne et surprendre contre Monaco, on ne sait jamais. L’objectif, pour l’instant, c’est de tout faire pour battre Saint-Étienne.

Je pense que c’est le fruit du travail. Les automatismes se créent, on prend de plus en plus confiance, et on se prépare bien pour chaque match. On se connaît mieux, ce qui aide à être plus performants ensemble. C’est une accumulation de petites choses qui font que l’équipe progresse."

Angers veut se racheter devant son public

Jim Allevinah (Attaquant Angers) : "Les victoires apportent évidemment plus de confiance, mais il ne faut pas négliger les matchs nuls. L’an dernier, on a vu que si on avait su accrocher des nuls au lieu de perdre certains matchs, on se serait maintenus. Ces points peuvent compter à la fin, donc il ne faut pas sous-estimer leur importance.

C’est une question d’état d’esprit. Avec Clermont, on avait encore moins de points à la même période, donc on sait que ça peut être long. Mais cette année, personnellement, je ressens que la situation est meilleure que l’an dernier. Il faut rester positif, continuer à travailler, et la victoire finira par arriver.

C’est dur, surtout quand on joue pour gagner. Mais il faut rester fort mentalement, persévérer, et attendre que notre moment vienne. Tant qu’on garde cet état d’esprit, la première victoire finira par récompenser nos efforts. On veut faire mieux à domicile. On doit montrer une autre image lors de notre prochain match à domicile. C’est important pour nous et pour nos supporters."