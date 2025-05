À la veille d’un derby de l’Ouest capital pour le maintien, Alexandre Dujeux s’est présenté en conférence de presse. Angers se rend à Nantes avec la pression du résultat : le SCO doit impérativement ramener des points pour rester dans la course au maintien en Ligue 1.

La pression est maximale pour Angers. À trois journées de la fin du championnat, le SCO se retrouve une nouvelle fois dos au mur. En déplacement à Nantes ce dimanche (15h), les Angevins joueront une véritable finale pour la survie en Ligue 1 face à un concurrent direct.

Dans ce contexte tendu, l’entraîneur Alexandre Dujeux s’apprête à s’exprimer devant la presse ce vendredi. L’occasion pour le technicien de rappeler l’enjeu, mobiliser son groupe et sans doute hausser le ton après une série inquiétante (1 victoire sur les 9 derniers matches).

Cascade de blessures pour le SCO

Alexandre Dujeux (Entraîneur du SCO d'Angers) : « On prend les matchs les uns après les autres. Évidemment que le match de ce week-end est très important. On a notre destin entre nos mains. Il y a beaucoup de pression. On a envie d'y arriver. On sait qu'on est proche de nous maintenir mais, en même temps, il reste encore beaucoup à faire.

Emmanuel Biumla et Haris Belkebla seront sûrement trop justes pour ce week-end. Pierrick Capelle sera absent. Jean-Eudes Aholou et Abdoulaye Bamba sont incertains.

On va essayer de jouer notre jeu. Il faudra avoir de l'audace avec le ballon et défendre solidement. Nantes a un effectif de qualité avec beaucoup d'expérience. Ça peut compter. On a plutôt bien négocié nos matchs face à nos concurrents directs. Il faudra avoir du caractère et faire front face à Nantes. »

Angers doit tout donner pour rester en Ligue 1

Alexandre Dujeux (Entraîneur du SCO d'Angers) : « Avoir des jeunes garçons qui montent dans le groupe peut apporter une bouffée d'oxygène et de fraîcheur mentale. S'ils sont amenés à jouer, on comptera sur eux.

Je me souviens très bien du match à Nantes d'il y a deux ans. Il y avait une grosse ferveur. C'est un élément à prendre en compte qui devra nous galvaniser. Il y a une attente de nos supporters et on doit répondre présent. »