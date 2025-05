Le compte à rebours est lancé. À trois journées de la fin, l’ASSE joue sa survie dans l’élite. Chaque point compte, chaque match est une finale. Avant la réception d’un Monaco sous pression, Maxime Bernauer a pris la parole ce jeudi en conférence de presse. Il a notamment évoqué la passion qui règne à Geoffroy-Guichard.

Maxime Bernauer (ASSE) : "C'est toujours plaisant de voir la passion. C'est ce qui nous porte aussi quand le club à des périodes plus délicates. Ces dernières années, c'est un club qui a eu des hauts, des bas, mais on voit que les gens sont toujours là. Et ça nous donne aussi une certaine responsabilité. On l'a vu contre Lyon, quand on arrive à donner des émotions aux gens, c'est toujours agréable de partager ça avec les gens. On voit qu'il y a beaucoup d'attente derrière ce club et c'est une bonne chose. Dans les périodes où c'est un peu plus compliqué, des fois, ça peut créer un environnement où il y a un peu plus de pression, mais c'est le jeu aussi de ces clubs-là. Avoir plus de 30 000 personnes derrière nous, ça nous montre que, quoi qu'il arrive, ils seront toujours là-derrière nous."

Prendre ses responsabilités pour se maintenir en Ligue 1

Maxime Bernauer (ASSE) : "C'est à nous de nous en servir positivement et de prendre notre responsabilité et de se rendre compte que ces gens-là vivent pour le club, depuis bien plus longtemps que nous, on est là. On ne peut pas tricher par rapport à ces gens-là. Il y en a qui ont des vies compliquées. Ils mettent pas mal de choses de côté pour pouvoir suivre le club, être là au stade à chaque fois. Nous, on a ce devoir-là en tant que joueurs de Saint-Étienne. En venant ici, je pense qu'on est au courant de ça. On doit s'en servir pour que ça nous donne de la force."

Des sanctions pour rien - ASSE

Maxime Bernauer (ASSE) : "Les sanctions sur Moueffek, Tardieu et Cardona après le derby ? Je le comprends parce que ça a été fait notamment avec Chevalier et Diakité à Lille, donc on savait que ça allait être fait. Après, je pense que ça ne fait mal à personne de tenir un fumigène pendant 10 secondes pour fêter une victoire dans le derby. C'est l'éternel débat avec les règlements de la Ligue. Nous, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Les gars le savaient en faisant que, peut-être pas sur le coup, ils n'y ont pas pensé, mais après qu'on savait qu'on pouvait être exposé à certaines sanctions, ça va parce que c'est du sursis."

Bernauer aime les fumigènes dans le Foot

Maxime Bernauer (ASSE) : "J'ai mon avis sur les fumigènes. Les mêmes gens qui sanctionnent se servent souvent des photos de fumigènes pour faire la promotion de la Ligue. Je trouve ça dommage que ça soit autant restreint, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment venir au stade pour voir ces ambiances. Je pense que ça ternit un peu l'image et le spectacle qu'il pourrait y avoir encore plus dans notre championnat. Je n'ai pas eu l'idée de prendre un fumigène. Peut-être que ça aurait pu arriver si on me l'avait donné. Après voilà, on joue depuis tout petit pour jouer dans des stades comme ça. Là, c'était le match qu'il fallait gagner pour nous. Il y a énormément d'émotions positives, de partage. Et voilà, je pense que c'était le jeu de partager ça le plus naturellement possible avec les gens qui étaient là et qui nous ont encouragé pendant tout le match."