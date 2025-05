ASSE - Monaco : L'arbitre de la montée au sifflet !

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 31ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre Saint-Étienne (17ème) et Monaco (5ème), la fédération a désigné Jérôme Brisard, arbitre de 39 ans. Il évolue pour la 9ème saison consécutive en Ligue 1. La saison dernière, il a terminé à la 6ème place du classement des arbitres de première division.

Un arbitre qui réussit peu aux Verts

L'arbitre originaire de Loire-Atlantique a arbitré le match de la montée de Saint-Étienne la saison passée à Metz (2-2). Jérôme Brisard avait accordé un pénalty au FC Metz, transformé par un attaquant géorgien, mais il ne s'agit pas de Zuriko Davitashvili. Il avait également exclu Papa Amadou Diallo dès la 5ème minute de jeu. La finalité de ce match, on la connait tous, le but du revenant Wadji en prolongation et la montée des Verts en Ligue 1. Quelques semaines plus tôt, Jérôme Brisard avait arbitré la victoire de Sainté face à Bordeaux (2-1).

Cette saison Jérôme Brisard a arbitré deux rencontres des Verts en Ligue 1 : face à Marseille (0-2) et Nice (1-3), les deux fois à Geoffroy-Guichard, les deux fois des défaites de Sainté.

Jérôme Brisard a déjà arbitré deux rencontres entre Saint-Étienne et Monaco et ce sont deux bons souvenirs.

Saint-Étienne/Monaco, le 28 septembre 2018 : victoire 2-0 (doublé de Khazri)

Saint-Étienne/Monaco, le 3 novembre 2019 : victoire 1-0 (but de Bouanga)

Cette saison, Jérome Brisard a officié lors de 16 rencontres de Ligue 1. Au total, il a distribué 63 cartons jaunes soit une moyenne de 3.9 par match, 4 cartons rouges. Jérôme Brisard a également sifflé 8 pénaltys depuis le début de saison.

Saint-Étienne et Jérome Brisard en chiffres (15 matchs)

Historique :

Sainté/Amiens (Ligue 1, saison 17/18) : 3-0

Toulouse/Sainté (Ligue 1, saison 17/18) : 0-0

Montpellier/ASSE (Ligue 1, 18/19) : 0-0

ASSE/Monaco (Ligue 1, saison 18/19) : 2-0

ASSE/Nantes (Ligue 1, saison 18/19) : 3-0

ASSE/Strasbourg (Ligue 1, saison 18/19) : 2-1

ASSE/Monaco (Ligue 1, saison 19/20) : 1-0

ASSE/Marseille (Ligue 1, saison 19/20) : 0-2

Lille/ASSE (Ligue 1, saison 20/21) : 0-0

Monaco/ASSE (Ligue 1, saison 21/22) : 3-1

ASSE/Paris SG (Ligue 1, saison 21/22) : 1-3

ASSE/Bordeaux (Ligue 2, saison 23/24) : 2-1

Metz/ASSE (Barrage L1/L2, saison 23/24) : 2-2 (après prolongations)

ASSE/Marseille (Ligue 1, saison 24/25) : 0-2

ASSE/Nice (Ligue 1, saison 24/25) : 1-3

Statistiques