ASSE : Olivier Dall'Oglio opte pour du changement

Un club des six à l'ASSE

Ils ne sont plus que deux. Deux joueurs de l'ASSE à avoir débuté les 9 rencontres depuis le début de saison : Gautier Larsonneur et le meilleur buteur stéphanois (et meilleur passeur, et donc meilleur attaquant) Zuriko Davitashvili. Mathis Amougou, lui, est le troisième joueur à avoir été le plus titularisé cette saison : 8 fois.

Pour le reste, les défenseurs Dylan Batubinsika et Yunis Abdelhamid ont chacun été titularisés à sept reprises. Au final, seuls 6 joueurs ont disputés plus de 600 minutes de jeu depuis le début de saison (soit une moyenne de plus de 66 minutes par match) : Larsonneur, Davitashvili, Amougou, Batubinsika, Abdelhamid et Appiah. Gautier Larsonneur est désormais le seul joueur à avoir joué l'intégralité des minutes (810).