Tandis que le mercato se poursuit, l'ASSE vise un maintien en Ligue 1. Désormais sous les ordres d'Eirik Horneland, les Stéphanois se déplacent au Parc des Princes après une première réussie du coach norvégien.

Objectif maintien en Ligue 1

Les Verts semblaient à la ramasse avec Olivier Dall'Oglio sur le banc. Car bien que le coach cévenol ait ramené l'ASSE à sa juste place, en Ligue 1, les Stéphanois enchaînaient les contres performances. 8-0 contre Nice, quatre contre Brest ou même cinq à Rennes : l'ASSE n'y était pas.

Mais avec l'arrivée d'Eirik Horneland en décembre dernier, le visage des Verts semble avoir radicalement changé. Pour sa première en Ligue 1, le nouvel entraîneur de l'ASSE mettait en place un jeu de possession attirant, avec notamment un pressing intense pratiqué tout au long de la rencontre. Victoire 3 buts à 1 à la clé, une première depuis plusieurs mois. Si le mercato a ouvert ses portes il y a quelques jours, les dirigeants Stéphanois semblent s'activer pour renforcer l'effectif d'Eirik Horneland. Désormais 15e de Ligue 1 avant la 17e journée de championnat, l'ASSE doit enchaîner les résultats pour espérer un maintien dans l'élite.

Eirik Horneland en conférence de presse ce vendredi : "Contre Reims, on avait parfois les deux visages. Une équipe qui a répondu et parfois un peu moins. Je retiens que l’attitude a été bonne. Notre idée, c'est de construire une identité qui correspond à l’ASSE. On va essayer de faire ça contre Paris."

Enrique sans plusieurs de ses joueurs ?

Selon Le Parisien, l'ensemble du groupe parisien s'est entraîné ce vendredi matin, quelques jours avant la réception de l'ASSE (dimanche, 20h45). Mais l'entraineur du PSG, Luis Enrique, pourrait prendre la décision de ne pas convoquer plusieurs de ses joueurs. Si Bradley Barcola devrait bien être de la partie, les interrogations se portent sur la présence d'un Presnel Kimpembe éloigné des terrains depuis quasiment deux ans. Par ailleurs, des joueurs en instances de départ pourraient ne pas être convoqués. Milan Skriniar, Randal Kolo Muani et Marco Asensio pourraient rater la 17ᵉ journée de Ligue 1.

Autre surprise, Marquinhos ne sera pas présent pour la rencontre. Luis Enrique a annoncé en conférence de presse que le défenseur "ne pourra pas jouer" face à l'ASSE.

Luis Enrique (Retranscription par PSG Community) : "Je n'ai rien à dire sur aucun joueur en particulier, je suis content de voir mes joueurs continuer à s'améliorer, rien de plus à ajouter. Le seul match important est celui de demain contre l'ASSE. On verra pour le reste. (...) Les contrats ne sont que des papiers mouillés. Je n'ai aucun problème à signer des contrats d'une semaine. Je me sens bien, tout le reste m'est complètement égal. Je profite chaque jour d'être l'entraîneur du PSG. Non, Marquinhos ne pourra pas jouer demain."

Affaire à suivre.