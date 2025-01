Après un succès prometteur face à Reims, l'ASSE se déplace au Parc des Princes. Une rencontre qui s'annonce difficile pour les Verts. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Oui, il faut toujours trouver le bon équilibre entre la charge de travail et ce qu'il faut faire pour se développer. C'est vraiment quelque chose de difficile, de fin à réaliser. Quand on est en Ligue 1, ça demande d'être vraiment au top, mais il faut vraiment trouver cet équilibre. La Ligue 1 demande beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse, plus que ce qu'on a pu démontrer sur la première partie de saison. Donc il faut vraiment être au top pour être contre les meilleures équipes. Nous, de notre côté, on fait ce qu'on peut pour amener les joueurs au meilleur niveau. Mais dans ce développement, il faut aussi tenir en compte la santé, éviter les blessures au maximum."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Oui, j'étais vraiment content de voir comment les joueurs se sont appropriés les consignes. Ils sont bien entrés dans le match alors qu'on avait eu pourtant que cinq ou six jours pour le préparer. Malgré tout, ils ont réussi à appliquer ce qu'on avait demandé. J'étais impressionné par le rendu et je trouve qu'ils ont vraiment fait face avec une attitude positive. On a vraiment bien travaillé sur l'organisation et c'est ce qu'ils nous ont rendu. On veut continuer à travailler de la même manière pour que l'équipe puisse continuer à donner la même satisfaction. Je pense aussi que les joueurs ont senti qu'ils avaient eux-mêmes un bon potentiel à développer et c'est ce qu'on s'est attaché à développer, leur donner confiance sur leurs qualités."

"Si je devais retenir quelque chose du match contre Reims, ce sont les 30 premières minutes qui ont été vraiment bonnes pour moi. On a été bons dans le contrôle de la balle, dans la possession. On a été agressifs, on a été intenses et on a vraiment réussi à récupérer les ballons assez rapidement. Je pense que si on arrive à maintenir ce niveau de 30 minutes sur une plus longue partie de temps, ce sera bien pour l'équipe. Mais contre Reims, plus le match est allé, moins on a été bon. Notre niveau est un petit peu descendu de contrôle sur le reste du match, sur sa gestion."

"Pour qu'on s'améliore, il faut qu'on devienne plus constant sur ces bonnes périodes. Nos 30 premières minutes ont vraiment été bonnes et ce qu'on veut chercher à faire, c'est à les étendre jusqu'à 1h voire même 90 minutes pour avoir le contrôle du ballon et cette même intensité et organisation sur l'ensemble de la rencontre. De manière plus générale, ce qu'on veut, c'est construire un jeu à la Stéphanoise, qui soit un peu plus offensif, avec un état d'esprit plus attaquant, et de structurer ce jeu pour en faire vraiment notre identité."