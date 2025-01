L'entrainement du jour était ouvert au public ce mercredi matin. Eirik Horneland (ASSE) a pris le temps de répondre aux journalistes sur place dont Evect. Extraits.

Eirik Horneland a fait le point le son effectif. Plusieurs joueurs étaient absents de la séance du jour : « Maçon, Monconduit et Wadji en ont pour longtemps. Tardieu est malade aujourd’hui et Moueffek va rapidement aller mieux. Ça fait du bien de voir autant de monde aujourd’hui à l’entraînement. On a besoin de se connecter au public. Nous l’avons fait un peu au stade et c’est très bien que ça arrive aussi à la séance d’entraînement. Les fans sont tr-s important à Saint-Étienne. Les kops nous ont manqué samedi, mais on a bien senti l’ambiance que ça pouvait donner. J’ai hâte de voir le stade quand il sera plein. »

Horneland veut faire grandir l'ASSE

Interrogé sur son adaptation à la région, il répond sans détours : « C’est très joli ici. J’ai beaucoup marché autour de l’Etrat autour du centre d’entraînement avec ma femme et mes enfants. J’ai très envie de m’installer ici autour du centre. Les stéphanois sont très sympathiques. »

Enfin, tactiquement, le norvégien le confirme, pas question de se cacher. « J’espère qu’on va arriver à le faire à tous les matchs. Quelques fois, les joueurs ne répondent pas comme on l’espère. Contre Reims, on avait parfois les deux visages. Une équipe qui a répondu et parfois un peu moins. Je retiens que l’attitude a été bonne. Notre idée, c'est de construire une identité qui correspond à l’ASSE. On va essayer de faire ça contre Paris. On va essayer de développer l’état d’esprit de l’équipe. On va essayer de maintenir ça contre chaque équipe et dans chaque rencontre. Saint-Étienne est vraiment un grand club et il faut qu’il joue comme un grand club. Il faut qu’on développe ce jeu vers l’avant pour que tous puissent se reconnaître dans cette équipe. C’est très important. »