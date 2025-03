La course au maintien en Ligue 1 s’annonce haletante avec cinq équipes en difficulté : Nantes (15e, 24 points), Reims (16e, 22 points), Le Havre (17e, 21 points), l'ASSE (18e, 20 points) et Montpellier (19e, 15 points). Analysons leurs calendriers respectifs pour déterminer qui a le plus de chances de sauver sa peau en Ligue 1.

Nantes a un calendrier relativement équilibré avec cinq matchs abordables contre Le Havre, Toulouse, Angers, Auxerre et Montpellier. Cependant, les confrontations contre le PSG, Nice et Rennes s’annoncent compliquées. La clé résidera dans les matchs directs face aux concurrents au maintien.

Reims doit impérativement obtenir des résultats face à Brest, Strasbourg, Toulouse, Montpellier et Saint-Étienne pour espérer se maintenir. Les déplacements à Lens, Nice et Lille risquent d’être fatals.

Le Havre fait face à un calendrier compliqué avec des matchs contre Lyon, PSG, Monaco et Marseille. Les duels contre Nantes, Montpellier et Auxerre seront cruciaux. Le Havre devra être performant à domicile pour espérer se maintenir.

Les Verts doivent absolument s’imposer face à Montpellier, Brest, Reims et Toulouse. Les matchs contre le PSG, Lens et Monaco semblent très compliqués. Les rencontres contre Reims et Montpellier seront des tournants pour le maintien.

Montpellier, lanterne rouge, a un calendrier paradoxal. Malgré trois matchs contre des cadors (Marseille et PSG x2), les autres rencontres sont jouables. Les confrontations directes contre Saint-Étienne, Le Havre, Angers, Reims, Brest et Nantes seront décisives.

Calendrier des matchs restants par équipe (Journées 26 à 34)

🟡 Nantes

J26 : 🆚 LOSC (domicile) — 16 mars, 17h15

🆚 (domicile) — 16 mars, 17h15 J27 : 🆚 Le Havre (extérieur) — 30 mars, 17h15

🆚 (extérieur) — 30 mars, 17h15 J28 : 🆚 Nice (extérieur) — 6 avril

🆚 (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Paris-SG (domicile) — 13 avril

🆚 (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Rennes (extérieur) — 20 avril

🆚 (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Toulouse (domicile) — 27 avril

🆚 (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Angers (domicile) — 4 mai

🆚 (domicile) — 4 mai J33 : 🆚 Auxerre (extérieur) — 11 mai

🆚 (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 18 mai

🟥 Reims

J26 : 🆚 Brest (extérieur) — 17 mars, 17h15

🆚 (extérieur) — 17 mars, 17h15 J27 : 🆚 Marseille (domicile) — 29 mars, 17h00

🆚 (domicile) — 29 mars, 17h00 J28 : 🆚 Strasbourg (domicile) — 6 avril

🆚 (domicile) — 6 avril J29 : 🆚 Lens (extérieur) — 13 avril

🆚 (extérieur) — 13 avril J30 : 🆚 Toulouse (domicile) — 20 avril

🆚 (domicile) — 20 avril J31 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 27 avril

🆚 (extérieur) — 27 avril J32 : 🆚 Nice (extérieur) — 4 mai

🆚 (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Saint-Étienne (domicile) — 11 mai

🆚 (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Lille (extérieur) — 18 mai

🔵 Le Havre

J26 : 🆚 Lyon (extérieur) — 16 mars, 15h00

🆚 (extérieur) — 16 mars, 15h00 J27 : 🆚 Nantes (domicile) — 30 mars, 17h15

🆚 (domicile) — 30 mars, 17h15 J28 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 6 avril

🆚 (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Rennes (domicile) — 13 avril

🆚 (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Paris-SG (extérieur) — 20 avril

🆚 (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Monaco (domicile) — 27 avril

🆚 (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Auxerre (extérieur) — 4 mai

🆚 (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Marseille (domicile) — 11 mai

🆚 (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Strasbourg (extérieur) — 18 mai

🟩 Saint-Étienne

J26 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 16 mars, 17h15

🆚 (extérieur) — 16 mars, 17h15 J27 : 🆚 Paris-SG (domicile) — 29 mars, 19h00

🆚 (domicile) — 29 mars, 19h00 J28 : 🆚 Lens (extérieur) — 6 avril

🆚 (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Brest (domicile) — 13 avril

🆚 (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Lyon (domicile) — 20 avril

🆚 (domicile) — 20 avril J31 : 🆚 Strasbourg (extérieur) — 27 avril

🆚 (extérieur) — 27 avril J32 : 🆚 Monaco (domicile) — 4 mai

🆚 (domicile) — 4 mai J33 : 🆚 Reims (extérieur) — 11 mai

🆚 (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Toulouse (domicile) — 18 mai

🟠 Montpellier

J26 : 🆚 Saint-Étienne (domicile) — 16 mars, 17h15

🆚 (domicile) — 16 mars, 17h15 J27 : 🆚 Marseille (extérieur) — 30 mars, 17h15

🆚 (extérieur) — 30 mars, 17h15 J28 : 🆚 Le Havre (domicile) — 6 avril

🆚 (domicile) — 6 avril J29 : 🆚 Angers (extérieur) — 13 avril

🆚 (extérieur) — 13 avril J30 : 🆚 Paris-SG (extérieur) — 20 avril

🆚 (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Reims (domicile) — 27 avril

🆚 (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Brest (extérieur) — 4 mai

🆚 (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 PSG (extérieur) — 11 mai

🆚 (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Nantes (domicile) — 18 mai

26e journée - Dimanche 16 mars 2025

🆚 Lyon - Le Havre (15h00)

🆚 Montpellier - Saint-Étienne (17h15)

🆚 Brest - Reims (17h15)

🆚 Nantes - LOSC (17h15)

27e journée - Samedi 29 mars et Dimanche 30 mars 2025

🆚 Reims - Marseille (29 mars, 17h00)

🆚 Saint-Étienne - Paris-SG (29 mars, 19h00)

🆚 Le Havre - Nantes (30 mars, 17h15)

🆚 Auxerre - Montpellier (30 mars, 17h15)

28e journée - Dimanche 6 avril 2025

🆚 Montpellier - Le Havre

🆚 Lens - Saint-Étienne

🆚 Reims - Strasbourg

🆚 Nice - Nantes

29e journée - Dimanche 13 avril 2025

🆚 Le Havre - Rennes

🆚 Saint-Étienne - Brest

🆚 Angers - Montpellier

🆚 Lens - Reims

🆚 Nantes - PSG

30e journée - Dimanche 20 avril 2025

🆚 Saint-Étienne - Lyon

🆚 Reims - Toulouse

🆚 PSG - Le Havre

🆚 Marseille - Montpellier

🆚 Rennes - Nantes

31e journée - Dimanche 27 avril 2025

🆚 Le Havre - Monaco

🆚 Strasbourg - Saint-Étienne

🆚 Montpellier - Reims

🆚 Nantes - Toulouse

32e journée - Dimanche 4 mai 2025

🆚 Nice - Reims

🆚 Saint-Étienne - Monaco

🆚 Brest - Montpellier

🆚 Auxerre - Le Havre

🆚 Nantes - Angers

33e journée - Dimanche 11 mai 2025

🆚 Reims - Saint-Étienne

🆚 Le Havre - Marseille

🆚 Montpellier - PSG

🆚 Auxerre - Nantes

34e journée - Dimanche 18 mai 2025

🆚 Saint-Étienne - Toulouse

🆚 Lille - Reims

🆚 Strasbourg - Le Havre

🆚 Montpellier - Nantes

Classement provisoire de la Ligue 1 2024-2025