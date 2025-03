Les deux groupes de supporters principaux de l’ASSE sont dans le viseur du Ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau. Ce dernier aimerait frapper fort et voir les MF91, les GA92 ou encore la Brigade Loire de la Beaujoire disparaitre purement et simplement. Daniel Riolo s’est longuement exprimé sur le sujet dans l’After Foot ce lundi soir. Extraits.

Daniel Riolo : "Pour des clubs comme l'ASSE, ou Nantes, c’est problématique. Ce sont des groupes historiques du football français. On peut légitimement se demander pourquoi viser ces groupes de supporters et pas d’autres ? Qu’est-ce qu’ils ont fait ? En cas de dissolution, qu’est-ce que tu vas laisser derrière ? Le champs libre à des groupuscule ou des gens qui pourraient être plus violents."

Daniel Riolo prend position

Daniel Riolo : "Plus globalement, dans le contexte actuel du foot français, avec tout le bordel qui se passe depuis le début de l’année. La gestion des clubs, la gestion de la LFP et tout ce qu’on dit de cette L1 en perdition financier, de ces présidents qui précipitent le foot français dans la faillite. Ces supporters là font vivre le foot français en s’exprimant. Parfois, nous ne sommes pas d’accord sur la forme d’expression. On les critique quand nous ne sommes pas d’accord. Aucun problème la dessus. Mais que tu viennes les défoncer aujourd’hui ? Qu’on m’explique. »

"Attention à avoir le cul propre !"

Daniel Riolo : « Si demain il y a un énorme bordel dans les tribunes et que par solidarité, d’autres groupes viennent en soutien, ça peut finir en gros bordel. Il ne faudra pas s’étonner ! Là, on a des lumières pour prendre ce genre de décision dans le contexte actuel. Il faut vraiment pas être malin. Ces supporters voient tout le bordel. Ils voient les président du foot français se mettent en spectacle dans la fameuse vidéo de la réunion de la LFP.

Dans ce contexte, tu vas aller dissoudre ces groupes de supporters ? Franchement, on va au-devant d’un bordel… Honnêtement, je soutiens toutes les associations de supporters dans ce qui est en train de leur arriver. C’est absolument dramatique. C’est d’une nullité absolue !

Quand tu veux faire la chasse, fais attention à avoir le cul propre ! Dans ce contexte je ne comprends pas, je suis désolé. S’il y a solidarité des ultras, je comprendrais et soutiendrais. »