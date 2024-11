Elles sont au nombre de six. Six équipes qui devraient disputer un tout autre championnat que celui menant à l'Europe ou au titre. Le maintien devrait en effet se jouer entre Auxerre, Nantes, Angers, St-Etienne, Le Havre et Montpellier. Des équipes aux dynamiques différentes. État des lieux des forces en présence avant d'aborder la phase aller du championnat de Ligue 1.

Les Verts, tout juste remontés en Ligue 1, le savaient : la saison sera longue et le maintien l'unique objectif à poursuivre. Malgré le rachat de l'ASSE et quelques moyens supplémentaires, le club stéphanois n'a pas pu éviter une crise sportive en début d'exercice associée à des blessures qui complexifient aujourd'hui la tache d'Olivier Dall'Oglio. Calés à la 16ème position, les Verts sont barragistes avant d'aborder les 6 dernières rencontres permettant de boucler la phase aller du championnat.

La semaine prochaine, se disputera une rencontre que l'on définit habituellement comme étant à "6 points". L'ASSE affrontera en effet Montpellier, bon dernier, et devra absolument l'emporter afin de reléguer à 6 points un concurrent direct et se donner de l'air par rapport aux autres équipes du bas de classement. Il s'agira aussi de doucher le début de dynamique des Pailladins qui viennent de l'emporter face à d'étonnants Brestois, impériaux en Ligue des Champions et en difficulté en championnat.

18 points à mi-championnat pour être dans les temps de passage ?

Après ce face-à-face entre mal-classés, les stéphanois se rendront à Rennes pour y affronter des Bretons taillés pour jouer l'Europe, mais qui sont actuellement en crise. Julien Stéphan, tout juste évincé, c'est Jorge Sampaoli qui sera assis sur le banc rennais et voudra rapidement relever les Rouges et Noirs. Outres la réception de l'OM et le déplacement au PSG, les Verts affronteront Toulouse (ext.) et Nantes (dom.). Une fin de phase aller délicate, au cours de laquelle le club stéphanois devra toutefois remporter des points. Alors que le maintien pourrait se jouer aux alentours de 34 points, l'idéal serait d'en obtenir 17 ou 18 après 17 journées. L'équivalent de deux victoires et un match nul... Il ne faudra pas lâcher de points en cours de route...

Quid du calendrier et de la dynamique des adversaires de l'ASSE ? Tout d'abord Montpellier. Les sudistes sont bons derniers et leur santé sportive n'est pas enviable. Alors que Jean-Louis Gasset est arrivé au chevet du MHSC, le club pailladin a sursauté le week-end dernier en battant Brest et mettant fin à une spirale de défaites. Toutefois, en affrontant Lille, Lens, Nice, Lyon et Monaco, Montpellier n'aura que sa confrontation face à Angers pour espérer marquer des points. Sauf inversement de dynamique, le MHSC semble bien mal parti, d'autant plus qu'il n'aura que très peu de moyens de se renforcer en janvier.

Montpellier bien parti pour quitter la Ligue 1

Juste devant Montpellier, Le Havre. Le club doyen du football français vient de se voir interdit de recrutement à titre onéreux lors du prochain mercato. En déplacement du côté de Nantes le week-end prochain, les Havrais devront rapidement marquer des points. La réception d'Angers dès la semaine suivante pourrait également permettre aux hommes de Digard de se redonner de l'oxygène. Toutefois, si l'opposition sera moins forte sur le papier, elle sera forcément emplie de tensions, entre équipes aux objectifs communs. Le Havre ira ensuite à Nice et Marseille et accueillera Strasbourg et Lens. Un calendrier qui pourrait permettre aux Normands de sortir de la zone rouge, mais cela restera difficile.

Angers, à égalité de points avec l'ASSE, va en revanche en savoir davantage sur sa capacité à se maintenir à l'issue de ses six prochaines rencontres. En effet, elle affrontera, lors de ces ultimes matchs de la phase "aller", trois équipes jouant leur maintien : Auxerre, Le Havre et Montpellier. Angers jouera ainsi un rôle crucial dans la course à la survie en Ligue 1. Si l'équipe de Dujeux ne décolle pas d'ici janvier, cela deviendra très problématique...

Le mercato, facteur X pour le maintien en Ligue 1 ?

En ce qui concerne Nantes, les choses semblent différentes. Si la dynamique est incroyablement mauvaise, les Canaris semblent toutefois disposer de la qualité suffisante pour se sortir du pétrin dans lequel ils ont l'habitude de se mettre depuis plusieurs saisons. Il faudra toutefois battre Le Havre la semaine prochaine, ainsi que Rennes à domicile... Les confrontations à Brest, Paris et Lille, ainsi que la réception de Monaco seront autrement plus compliquées...

Enfin, Auxerre, classé 9ème, n'est pas en danger à proprement parler. Leur statut de promu en fait cependant un candidat naturel au maintien. Avec 16 points, ils semblent toutefois en très bonne voie pour atteindre leur objectif.

Le mercato, dans ce contexte, pourrait s'apparenter au facteur X de ce championnat pour le maintien. À ce jeu-là, ce sont l'ASSE, Auxerre et Nantes qui semblent partir avec une longueur d'avance. Le mois de janvier permettra d'y voir plus clair, une fois la phase des matchs "aller" passée et le mercato d'hiver terminé.

Le championnat pour le maintien