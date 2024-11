Après la défaite dans le derby, l’ASSE a d’ores et déjà la tête tournée vers la réception de Montpellier. Certains joueurs stéphanois ont quitté le Forez durant la trêve pour rejoindre leur sélection. C’est le cas de Zuriko Davitashvili. L’ancien bordelais affrontait l’Ukraine ce samedi avec la Géorgie. Resumé de ce match comptant pour la Ligue des Nations.

Zuriko Davitashvili est en confiance

Le mois d’octobre de Zuriko Davitashvili a été récompensé sur le plan individuel. Dimanche dernier, il était nommé joueur du mois par l’UNFP. Après avoir inscrit les 5 buts de l’ASSE en octobre, le géorgien a logiquement remporté ce trophée. Si il ne s’est pas encore montré décisif en novembre, il s’est montré comme l’offensif stéphanois le plus dangereux à Lyon dimanche dernier. L’ancien bordelais est en pleine bourré avec les Verts.

Lors du précédent rassemblement, la Géorgie s’est inclinée à 2 reprises. L’équipe surprise de l’Euro a perdu la première place de sa poule il y a 1 mois. Après un bon départ, Zuriko Davitashvili et ses coéquipiers ont perdu 2 fois sur le score de 1-0. Pour rappel, finir en tête de leur poule permettrait aux géorgiens de rejoindre la Ligue A. Seulement 1 point séparent les hommes de Willy Sagnol de la République Tchèque qu’ils affrontent quelques jours plus tard. Une victoire contre l’Ukraine permettrait de mettre la pression et de s’offrir une finale pour la montée lors de la dernière journée.

Résumé de la partie

Une première mi-temps à l’avantage des Ukrainiens

Dès la 7e minute, un but contre son camp de Solomon Kvirkvelia permet à l’Ukraine de prendre les devants (0-1). Les Géorgiens, en difficulté, montrent des signes de nervosité, notamment avec un carton jaune pour Luka Lochoshvili (31e). À la pause, l’Ukraine conserve son avantage. La Géorgie revient avec de nouvelles intentions, opérant plusieurs changements dès la reprise, dont l'entrée du stéphanois Zriko Davitashvili. Malgré tout, l’Ukraine maintient la pression et conserve l'avantage.

Les changements portent leurs fruits pour la Géorgie : Georges Mikautadze, entré en jeu à la 67e minute, égalise à la 76e d’une frappe opportuniste. À partir de cette égalisation, la Géorgie impose une grosse pression sur l'Ukraine. On notera notamment une tentative de tir de Davitashvili trop écrasée et hors cadre (86e). Malgré cette pression, c'est le gardien de la Géorgie qui va accomplir un double exploit en toute fin de rencontre sur une contre-attaque fulgurante, en s'interposant à deux reprises (92e). Score final : 1-1. La Géorgie passe temporairement en tête de son groupe.