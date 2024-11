L'ASSE peut compter sur un groupe réserve qui va probablement nourrir le groupe professionnel dans les années à venir. En effet, plusieurs joueurs continuent de passer des caps qui les rapprochent chaque jour de leurs premières minutes en ligue 1. Parmi eux, un certain Meyvin Agesilas figure parmi les plus proches du groupe.

Un joueur issu de la région parisienne !

Repéré par le scout francilien Hamdane Karouni, Meyvin Agesilas est recruté par l'ASSE en provenance de Joinville, où il signe un contrat d'aspirant jusqu'en juin 2024. Après avoir commencé le football à l’ES Vitry (94), il rejoint le RC Joinville en U11, où il est alors entraîné par... Hamdane Karouni lui-même ! Recruteur pour l'ASSE en région parisienne aux côtés de Jean-Luc Anquetil, Karouni propose Meyvin au club, et sa signature suit rapidement. Cette génération 2006 de Joinville voit également Yanis Mimoun et Enzo Mayilla rejoindre les rangs de l'ASSE.

Il gravit les échelons vitesse grand V à l'ASSE

Arrivé en juillet 2021, Meyvin Agesilas se distingue rapidement et intègre directement le groupe des U17 nationaux. Dès son premier match, il fait forte impression en marquant régulièrement tout au long de la saison. De plus, il évolue avec les U17 sous la direction de Patrick Moreau avec lesquels Agesilas est surclassé.

Ses performances ne passent pas inaperçues au sein de l’ASSE. Estimé par le club, il démarre la saison suivante avec les U19 nationaux. Après une préparation prometteuse, il joue même ses premières minutes avec l'équipe réserve de Razik Nedder. Globalement, il joue avec les U19 nationaux et évolue avec des joueurs de 1 ou 2 ans de plus que lui.

Ses prestations lui ouvrent aussi les portes de l’équipe de France. Après des premières sélections en U16, il continue avec les U17. Après une saison en réserve lors de l'année 2023-2024, Meyvin Agesilas signe son premier contrat professionnel pour trois saisons. Ainsi, il est lié au club jusqu'en juin 2027.

Préparation avec les professionnels cet été

Ayant repris avec le groupe professionnel cet été, il a effectué une partie de la préparation en compagnie du groupe ligue 1. Il a d'ailleurs joué contre Clermont le premier match amical (1-1).

Lors d'un interview donné à l'été 2024, il avoue avoir hâte de fouler la pelouse de Geoffroy Guichard : "Moi, je pense qu'avec les joueurs qu'on a dans l'effectif, plus le mercato, on peut largement se maintenir. Après moi, personnellement, mon objectif, c'est de faire quelques entrées. Faire quelques entrées en Ligue 1, et pourquoi pas vraiment s'imposer s'il le faut. Mais voilà, je reste patient, je reste focus et on verra pour la suite."

Homme indiscutable du groupe de Razik Nedder, il enchaîne les matchs en national 3. Décisif lors du derby (gagné 1-0), il a obtenu le penalty vainqueur transformé par Jibril Othman. Utilisé soit en tant qu'ailier soit en tant que piston, ses courses à haute intensité sont un danger permanent pour les défenses adverses.

Celui qui se décrit avec des "Qualités de percussion, vitesse, facilité à éliminer. C'est ça, explosivité, vitesse, percussions, dribbles. En ce moment, je me suis beaucoup amélioré sur ma finition aussi. Je fais beaucoup de spécifique, ça bosse." sera-t-il le prochain joueur offensif formé au club à fouler les pelouses professionnelles ? La marche est grande entre le championnat "National 3" et la ligue 1, mais la possibilité de le voir un jour avec les pros est importante. C'est tout ce qu'on lui souhaite !