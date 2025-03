L'ASSE jouera gros ce week-end. Les Verts, qui ne se sont toujours pas imposés à l'extérieur cette saison, tenteront de corriger le tir sur la pelouse du Stade Océane. Ils affrontent Le Havre pour une rencontre qui vaudra bien plus que trois points. Focus sur la course au maintien à quatre journées de la fin de la Ligue 1 version 2024-2025.

Si les Stéphanois traversent une saison compliquée, ils restent en vie grâce aux faiblesses de leurs concurrents directs, qui ne vont guère mieux. Avec 19 points en 24 matchs, l'espoir est encore permis, mais le temps presse.

Reims n'y arrive toujours pas en Ligue 1

Le parcours en Coupe de France apporte un peu de soleil dans le camp rémois, mais la saison du Stade de Reims est très compliquée. Quatrièmes en Ligue 1 en septembre, les Rémois se sont totalement écroulés et peinent à inverser la tendance. Leur dernière victoire remonte au 10 novembre face au Havre (0-3). Depuis, ils ont enchaîné cinq nuls et huit défaites. Treize matchs sans succès, une éternité. Résultat : Reims se retrouve à seulement trois longueurs de l'ASSE.

Ce week-end, les Rémois recevront Auxerre et devront impérativement prendre des points pour se rassurer. Samba Diawara, qui a succédé à Luka Elsner, peine à redresser la barre. Pour rappel, l'ASSE se déplacera à Reims lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1, un match qui pourrait s'avérer décisif.

Le Havre va mieux

Contrairement à ses concurrents directs, Le Havre a profité du mercato pour corriger un effectif jugé trop faible. Alors qu'on les croyait déjà condamnés il y a quelques semaines, le rythme d'escargot des autres équipes a permis aux Havrais de rester dans la course. Didier Digard, soutenu par son directeur sportif et ami Mathieu Bodmer, semble avoir trouvé la formule.

Sur le terrain, Le Havre montre un meilleur visage. Parfois brouillons, les hommes de Digard jouent avec cœur et détermination. Leur victoire spectaculaire à Lens (3-4) en est la preuve. Avec un point d'avance sur l'ASSE, le HAC pourrait porter son avance à quatre longueurs en cas de succès ce dimanche. Mieux encore, ils pourraient dépasser Reims si les planètes s'alignent. Mais le calendrier havrais reste corsé. La réception de l'ASSE sera un premier test avant une fin de saison sous tension.

L'ASSE en plein virage périlleux

Que cette saison est compliquée pour les Stéphanois. Les Verts proposent un jeu plus séduisant, mais leur défense reste un point noir. Avec 17 buts encaissés lors des cinq derniers matchs, le total s'élève désormais à 56 buts en 24 journées. Une fragilité défensive qui pourrait coûter cher dans la course au maintien.

Les Verts enchaîneront deux déplacements cruciaux : d'abord au Havre, puis à Montpellier. Deux rencontres qui en diront long sur leurs chances de survie. Au-delà des six points en jeu, c'est une question de dynamique et de confiance pour les hommes d'Eirik Horneland.

Montpellier s'est-il suicidé ?

Pire équipe de Ligue 1 cette saison, Montpellier traverse une période cauchemardesque. Jean-Louis Gasset, qui a remplacé Michel Der Zakarian, ne parvient pas à redresser la barre. Malgré deux victoires contre Monaco et Toulouse, le MHSC a perdu gros lors du mercato. Les départs d'Akror, Tamari et Nordin ont sérieusement affaibli le secteur offensif héraultais.

Depuis, Montpellier reste sur cinq défaites consécutives. Le déplacement à Lille s'annonce compliqué et, derrière, les Héraultais recevront l'ASSE pour une rencontre qui aura tout d'un match de la dernière chance.

Un mini-championnat pour la survie

Il reste dix journées de Ligue 1 et tout peut encore basculer. Mais un mini-championnat semble se dessiner entre quatre équipes profondément malades : l'ASSE, Reims, Le Havre et Montpellier. Les dynamiques sont différentes, mais l'objectif est le même : éviter les deux places directement synonymes de Ligue 2 et le 16e rang, synonyme de barrages.

Les Verts connaissent bien ces barrages pour y avoir participé à deux reprises sur les trois dernières éditions. Un scénario que les Stéphanois espèrent éviter mais qui serait toujours ça d'assuré.

Classement Ligue 1 2024-2025 (24 Journées)

Pos. Équipe Pts J. G. N. P. p. c. +/- 13 Angers 27 24 7 6 11 26 38 -12 14 Nantes 24 24 5 9 10 28 42 -14 15 Reims 22 24 5 7 12 26 38 -12 16 Le Havre 20 24 6 2 16 23 50 -27 17 Saint-Étienne 19 24 5 4 15 24 56 -32 18 Montpellier 15 24 4 3 17 21 58 -37