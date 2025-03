Ce dimanche 9 mars à 17h15, l’AS Saint-Étienne se déplace au Stade Océane pour affronter Le Havre dans un duel qui sent la poudre. Ce match opposera la plus mauvaise équipe à domicile, Le Havre, à la pire équipe à l'extérieur, l'ASSE. Un choc du bas de tableau crucial dans la course au maintien, alors qu'il ne reste plus que dix journées à disputer en Ligue 1. Décryptage.

Le Havre : la forteresse de papier

Avec seulement 6 points pris en 12 matchs à domicile (2 victoires et 10 défaites), Le Havre est l’équipe la moins performante à domicile cette saison. Le Stade Océane, censé être un atout, s'est transformé en cauchemar pour les hommes de Didier Digard. Avec 29 buts encaissés devant leur public, la défense havraise présente des signes inquiétants de fébrilité.

Néanmoins, tout n'est pas noir pour le HAC. Les Havrais restent sur une dynamique encourageante avec 2 victoires lors de leurs 5 derniers matchs, dont un succès spectaculaire à Lens (3-4). Didier Digard semble avoir trouvé la formule pour redonner confiance à son groupe. Un succès contre l'ASSE leur permettrait non seulement de sortir de la zone rouge mais aussi d’assommer un concurrent direct pour le maintien. Avec 20 points au compteur, Le Havre n'a qu'un point d'avance sur les Stéphanois, 17e et premiers relégables.

L'ASSE : l'angoisse des déplacements

Si Le Havre est le plus mauvais élève à domicile, l'ASSE n'est guère mieux lotie à l'extérieur. Les Verts n'ont pris que 2 petits points en 12 déplacements, pour aucun succès et dix défaites. Avec 39 buts encaissés hors de leurs bases, la défense stéphanoise est une véritable passoire. Eirik Horneland, arrivé en décembre sur le banc, peine à trouver des solutions pour stabiliser son arrière-garde.

Le match face à Le Havre apparaît donc comme le moment ou jamais d'inverser la tendance. Une victoire pourrait permettre aux Verts de sortir de la zone de relégation et de lancer enfin leur opération maintien. Les Stéphanois n’ont plus le choix : il faudra gagner pour survivre.

Le duel des malades : qui est le moins pire ?

Sur les 5 dernières journées, Le Havre a pris 7 points, tandis que l'ASSE n'a récolté qu'un seul point avec quatre défaites et un nul. La dynamique est clairement du côté des Havrais, mais l’enjeu pourrait rebattre les cartes.

Un match à six points

Avec Angers (13e avec 27 points), Nantes (14e avec 24 points) et Reims (15e avec 22 points) encore à portée, ce match pourrait relancer l'une des deux équipes. En cas de succès, Le Havre prendrait 4 points d'avance sur l'ASSE et pourrait doubler Reims en cas de faux-pas des Rémois face à Auxerre.

À l’inverse, une victoire stéphanoise mettrait la pression sur Le Havre et Reims avant un déplacement périlleux de l’ASSE à Montpellier, la lanterne rouge. La bataille du maintien s'annonce plus incertaine que jamais.

Pronostic : l’heure de vérité pour l'ASSE

Si l'ASSE veut encore croire au maintien, il faudra faire mentir les statistiques et s'imposer au Stade Océane. Le temps presse et les points valent désormais de l'or. Eirik Horneland l'a bien compris et devrait aligner une équipe résolument tournée vers l'attaque, quitte à prendre des risques défensifs.

Ce duel entre les deux plus mauvaises équipes de Ligue 1 à domicile et à l'extérieur s'annonce aussi tendu qu'incertain. Les Verts sauront-ils saisir leur chance ou sombreront-ils encore une fois loin de Geoffroy-Guichard ? Réponse ce dimanche.

Le Havre, pire équipe à domicile

L'ASSE, pire équipe à l'extérieur

Classement général Ligue 1 2024-2025 (24 journées)

Le Havre plus en forme que l'ASSE