À l'approche du sprint final de cette saison 2024-2025, Reims, Le Havre, l'ASSE et Montpellier luttent pour leur survie en Ligue 1. Le calendrier restant jouera un rôle crucial dans cette bataille pour le maintien. Analyse approfondie des chances de chacun.

Reims : un calendrier difficile mais équilibré

Actuellement 15e avec 22 points, Reims semble avoir un calendrier plutôt équilibré, mais non sans embûches. Les Rémois devront affronter plusieurs équipes du top 10, dont Marseille, Monaco et Lille, mais auront aussi des matchs abordables contre des équipes comme Auxerre, Strasbourg et Toulouse. Le choc face à Saint-Étienne lors de la 33e journée pourrait s’avérer décisif.

Le principal atout de Reims réside dans le fait de jouer plusieurs matchs importants à domicile, offrant ainsi une opportunité d'engranger des points précieux. La dynamique de l'équipe devra être irréprochable, surtout lors des confrontations directes qui auront une influence directe sur le classement.

Le Havre : un parcours semé d'embûches pour rrester en Ligue 1

Le Havre, 16e avec 20 points, semble avoir le calendrier le plus compliqué. Avec des déplacements à Lyon, Paris-SG et des réceptions de Monaco et Marseille, la tâche paraît titanesque. Le match contre Nantes en clôture de saison pourrait être décisif.

Leur marge d'erreur est très faible, et l'obligation de faire des exploits contre des équipes du top 5 rend leur maintien compliqué. Il sdevront prendre des points contre les équipes de bas de tableau pour espérer se sauver.

ASSE : un calendrier à double tranchant

L’AS Saint-Étienne, 17e avec 19 points, a un calendrier partagé entre matchs accessibles et confrontations redoutables. Les Verts devront se frotter à Paris-SG, Monaco et Lyon, mais joueront aussi plusieurs rencontres cruciales contre des concurrents directs : Le Havre, Montpellier et Reims. Ces matchs à six points sont des opportunités en or pour se maintenir.

Le point positif est que l'ASSE a la possibilité de prendre son destin en main lors des confrontations directes.

Montpellier : un calendrier infernal

Dernier avec 15 points, Montpellier semble condamné à l’exploit pour espérer le maintien. Leur calendrier est particulièrement compliqué avec des déplacements à Lille, Marseille et Lens, ainsi qu'un match contre Paris-SG. Même les confrontations contre des adversaires plus accessibles comme Nantes et Angers semblent difficiles au vu de la dynamique actuelle des Héraultais.

Le seul espoir réside dans un réveil immédiat et une série d'exploits lors des matchs à domicile, mais avec une défense si perméable (58 buts encaissés), cela semble très compliqué. Sans une réaction d'urgence, la Ligue 2 paraît inévitable.

Qui a le meilleur calendrier pour espérer se maintenir en Ligue 1 ?

Sur le papier, Reims semble bénéficier du calendrier le plus favorable grâce à un équilibre entre matchs contre des équipes abordables et des rencontres plus corsées. Leur capacité à engranger des points contre les concurrents directs sera cruciale.

L’ASSE, bien que confrontée à des équipes du top 5, a l’avantage d’avoir plusieurs confrontations directes qui pourraient tout changer. Avec le bon état d'esprit et une dynamique positive, les Verts peuvent espérer se maintenir.

Le Havre et Montpellier ne sont pas gatés avec un calendrier compliqué notamment sur les dernières journées.

Calendrier des matchs restants pour Reims, Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier

25e journée - Dimanche 9 mars 2025

🆚 Le Havre - Saint-Étienne (17h15)

🆚 Reims - Auxerre (17h15)

🆚 Lille - Montpellier (19h00)

26e journée - Dimanche 16 mars 2025

🆚 Lyon - Le Havre (15h00)

🆚 Montpellier - Saint-Étienne (17h15)

🆚 Brest - Reims (17h15)

27e journée - Samedi 29 mars et Dimanche 30 mars 2025

🆚 Reims - Marseille (29 mars, 17h00)

🆚 Saint-Étienne - Paris-SG (29 mars, 19h00)

🆚 Le Havre - Nantes (30 mars, 17h15)

🆚 Auxerre - Montpellier (30 mars, 17h15)

28e journée - Dimanche 6 avril 2025

🆚 Montpellier - Le Havre

🆚 Lens - Saint-Étienne

🆚 Reims - Strasbourg

29e journée - Dimanche 13 avril 2025

🆚 Le Havre - Rennes

🆚 Saint-Étienne - Brest

🆚 Angers - Montpellier

🆚 Lens - Reims

30e journée - Dimanche 20 avril 2025

🆚 Saint-Étienne - Lyon

🆚 Reims - Toulouse

🆚 PSG - Le Havre

🆚 Marseille - Montpellier

31e journée - Dimanche 27 avril 2025

🆚 Le Havre - Monaco

🆚 Strasbourg - Saint-Étienne

🆚 Montpellier - Reims

32e journée - Dimanche 4 mai 2025

🆚 Nice - Reims

🆚 Saint-Étienne - Monaco

🆚 Brest - Montpellier

🆚 Auxerre - Le Havre

33e journée - Dimanche 11 mai 2025

🆚 Reims - Saint-Étienne

🆚 Le Havre - Marseille

🆚 Montpellier - PSG

34e journée - Dimanche 18 mai 2025

🆚 Saint-Étienne - Toulouse

🆚 Lille - Reims

🆚 Strasbourg - Le Havre

🆚 Montpellier - Nantes

