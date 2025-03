Le sport canadien franchit une nouvelle étape avec la création du Toronto Tempo, première franchise du pays en WNBA. Ce projet ambitieux témoigne de l'essor du basket féminin et de la volonté d’investir dans son développement.

Larry Tanenbaum, figure influente du sport canadien, reste méconnu des amateurs de football français. Président de Kilmer Sports Ventures, il possède ainsi l’AS Saint-Étienne, acquise en juin 2024. Il investit dans des équipes sportives majeures et joue un rôle clé dans le basket nord-américain. Maple Leaf Sports & Entertainment, sa société, détient les Toronto Raptors (NBA), les Maple Leafs (NHL) et le Toronto FC (MLS). Désormais, il ajoute le Toronto Tempo à son portefeuille. L'équipe disputera sa première saison WNBA en 2026.

Son engagement dans le sport dépasse la simple gestion d’équipes. Il œuvre pour le développement de nouvelles structures et l’essor du basket féminin, un marché en pleine expansion. Avec le Toronto Tempo, il souhaite bâtir une équipe compétitive et attractive pour les joueuses de haut niveau.

Un projet ambitieux pour le basket féminin

Le Toronto Tempo marque une avancée majeure pour la WNBA. Cette expansion hors des États-Unis reflète la montée en puissance du basket féminin. L’équipe jouera dans une enceinte de 8 700 places au cœur de Toronto. Certains matchs se dérouleront aussi à Montréal et Vancouver, preuve de l’ampleur du projet.

Ce projet dépasse le cadre sportif. Le basket féminin cherche depuis des années une reconnaissance accrue. La présence de figures influentes dans son développement joue un rôle clé. « Il ne s'agit pas seulement de basket-ball, mais de mettre en valeur le potentiel des athlètes féminines », affirme une investisseuse clé du projet.

Le Toronto Tempo ambitionne également de créer une base de supporters solide. Grâce aux nombreux amateurs de basket au Canada, la franchise espère rapidement fidéliser un public large. Des initiatives communautaires verront le jour pour promouvoir le sport féminin et inspirer de jeunes joueuses.

Serena Williams, une investisseuse engagée

Cette investisseuse n’est autre que Serena Williams selon une information dévoilée par L'Equipe. Après 23 titres du Grand Chelem, elle poursuit son engagement pour le sport féminin par des investissements stratégiques. Déjà impliquée dans plusieurs projets, elle voit dans le Toronto Tempo une opportunité unique d’impacter le basket féminin.

Elle ne se limite pas à un rôle financier. Elle siégera au sein du groupe de propriétaires et participera activement à la conception des maillots du Tempo. Son implication garantit que l’identité du club reflète les valeurs qu’elle défend.

En s’associant à Larry Tanenbaum et au Toronto Tempo, Serena Williams franchit une nouvelle étape dans son après-carrière. Elle allie passion du sport et engagement pour l’égalité. Son initiative pourrait inspirer d’autres légendes à suivre son exemple.

L’ancienne championne de tennis entend utiliser son influence pour attirer des sponsors et renforcer la visibilité de la WNBA. Elle souhaite faire du Toronto Tempo une référence et un modèle économique viable pour les futures franchises de la ligue. Avec l'implication de Tanenbaum et Williams, le Toronto Tempo s’annonce comme un projet ambitieux et structurant pour le basket féminin nord-américain. Il ne reste plus qu’à voir si la franchise saura conquérir le cœur des Canadiens dès son entrée en compétition en 2026.