À l’approche du début de la saison de Ligue 1, les joueurs enchaînent les rencontres de préparation. Cependant, ce n’est pas seulement sur le terrain qu’ils sont attendus. En coulisses, et afin de créer les divers visuels, les membres des équipes sont invités à participer au traditionnel Média day. En cette fin de semaine, les joueurs de l’ASSE ont pris part à cette séance photo !

Cap sur Grenoble pour l’ASSE

Ce vendredi, les joueurs de l’ASSE ont réalisé leur ultime séance avant leur départ pour leur Chambon-sur-Lignon. Cette fois-ci, pas dans l’optique d’un stage qui a déjà eu lieu entre le 13 et 20 juillet. Les Verts vont recevoir Grenoble pour leur troisième match de préparation. Après avoir condé le nul contre Clermont, les joueurs de l’ASSE ont su montrer de belles choses pour battre Villarreal 3-1. Ce mercredi, ils ont confirmé leur belle prestation en battant Montpellier 2-1.

La rencontre de ce samedi est programmé à 17h. Elle sera à suivre en direct sur ASSE.TV, mais aussi sur la chaîne YouTube du club. En attendant, l’ASSE prépare aussi la reprise à l’extérieur des terrains…

Les Verts ont participé au Média day

C’est toujours un moment qui peut entraîner de nombreux fous rires, mais il faut tout de même garder un certain sérieux afin de satisfaire les différentes demandes. Les joueurs prennent la pose, que ce soit pour des photos ou de courtes vidéos. Ces dernières serviront à annoncer un but, un changement, un anniversaire, ou à apparaître dans les visuels des compositions d’équipe.

C’est donc un moment qui peut durer longtemps, surtout quand l’équipe est prise par un fou rire et a du mal à garder son sérieux. Mais, dans la joie et la bonne humeur, les joueurs ont pu participer à ce media day. L’ASSE propose un court reportage sur sa chaîne YouTube sous forme de bêtisier. On y voit les nouvelles recrues stéphanoises Ben Old et Zuriko Davitashvili s’essayer au français. Mathieu Cafaro et Gautier Larsonneur font également preuve de beaucoup d’humour.

Pour visionner cette vidéo, il suffit de cliquer juste ici. Une minute vingt et une de bonne humeur garantie !