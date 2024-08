Si l’ASSE a déjà commencé son recrutement avec les arrivées de Abdelhamid, Old, Davitashvili et Boakye, peu de joueurs ont quitté le club cet été. En effet, sans compter les joueurs prêtés qui sont logiquement retournés dans leur club, seuls Maxence Rivera (Dunkerque, fin de contrat) et Dylan Chambost (Columbus, transfert) sont partis durant ce mercato.

Opération dégraissage au ralenti

C’est un problème récurrent du côté du Forez depuis plusieurs saisons. Comme souvent, le club a des difficultés à se séparer de certains éléments non désirés. Malgré l’arrivée du duo Fahmy – Rosenfeld, les choses ne semblent pas changer sur ce point qui commence à tendre un peu en interne. Plusieurs joueurs ont effectivement été informés qu’ils bénéficieraient d’un faible temps de jeu dans les mois à venir. Pour autant, en milieu de semaine dernière, seul Etienne Green ouvrait la porte à un départ. Une tendance qui s’est depuis confirmée puisque la doublure de Larsonneur devrait s’engager avec Burnley (Championship) cette semaine, comme révélé par Le Progrès.

En ce qui concerne les autres, ils ne seraient donc, pour le moment, pas tentés par une nouvelle aventure. Et ce malgré des sollicitations dans certains cas. Une situation qui s’explique par les salaires confortables dont bon nombre de joueurs disposent ou encore par l’envie de connaître Geoffroy-Guichard en Ligue 1. Les prolongations automatiques de certains jusqu’en 2026, suite à la montée, n’aident pas non plus.

Mais voilà, si la problématique du dégraissage n’est pas forcément dans tous les esprits, elle est un des vrais enjeux de cette fin de mercato. Masse salariale, place dans le vestiaire : l’ASSE ne peut pas vraiment se permettre d’avoir un effectif où certains postes sont quadruplés. L’objectif durant les quatre prochaines semaines sera donc d’enregistrer quelques départs, ce qui faciliterait grandement la tâche des dirigeants stéphanois au niveau des arrivées. Plusieurs prêts de jeunes joueurs sont aussi espérés, à l’image de Darling Bladi, parti s’aguerrir à Bourg-en-Bresse (National 1).