Menacés de dissolution, les Magic Fans et Green Angels ont intensifié leur mobilisation ces derniers jours. Soutenus par une large partie des supporters et du club de l'ASSE, ils ont affiché leur détermination jusqu'à Paris. Un dialogue s’ouvre enfin.

La semaine dernière, un impressionnant cortège de milliers de supporters s’est rassemblé au cœur de Saint-Étienne. Tout ce monde a ensuite pris le départ pour rejoindre le stade. Une démonstration visant à défendre l’existence des deux groupes ultras historiques de l’ASSE, les Magic Fans et les Green Angels, menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur. Un soutien massif, organisé et pacifique, qui a marqué les esprits en ville comme sur les réseaux.

Une dissolution en sursis...

Ce mardi, la mobilisation s’est poursuivie à Paris. Les représentants des deux groupes ont été entendus dans le cadre d’une commission consultative de prévention des violences. À l’issue de cette rencontre, le club a publié un communiqué saluant la décision du ministère d’ouvrir un dialogue. "L’AS Saint-Étienne salue la décision du ministre de l'Intérieur, après avoir entendu l’avis de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, d’ouvrir un dialogue permettant d’imaginer, ensemble, des solutions efficaces sur le long terme pour éliminer la violence et les discriminations des stades, tout en préservant le rôle clé joué par les groupes de supporters dans l’animation des tribunes et la vie sociale de sa ville.", peut-on lire.

Les Ultras du PSG répondent à ceux de l'ASSE

La mobilisation ne s’est pas limitée aux rues et aux salles de réunion. En tribunes, les ultras ont également haussé le ton. Lors du dernier match à domicile, une banderole massive "Touche pas à mes kops" a été déployée devant la tribune Henri Point. Les Green Angels ont ensuite envoyé un message frontal à leurs adversaires du soir… et bien au-delà : "Parlementaires, DNHL, clubs, sociologues... tous contre la dissolution. Pour le bien du foot français : c’est Nasser, la LFP, beIN Sports et le PSG qu’il faut dissoudre".

Une attaque directe envers les instances et le club parisien qui n’a évidemment pas laissé les ultras parisiens indifférents. Lors du match opposant le PSG à Angers, les supporters ont répondu sans détours via deux messages acerbes : "GA92 : Allumer les autres pour sa propre défense… C’est ça être une balance" et "Bientôt la relégation pour Sainté. La faute de Nasser ?".

« Bientôt la relégation pour Sainte , la faute de Nasser ? » BAM 👊🔴🔵 (📸 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/wwO7HRb9Nm — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 5, 2025