L'ASSE affrontait Lens pour une rencontre comptant pour la 28ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont encore dû concéder une défaite après avoir pourtant obtenu (et raté) un pénalty en 1ère mi-temps... Défaits 1-0, les Verts sont plus que jamais dans la bagarre pour le maintien. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5) : Une belle prestation pour le capitaine stéphanois, qui a sorti plusieurs parades importantes. Solide sur sa ligne et sur les frappes lointaines, il a longtemps retardé l’échéance. Malgré le but encaissé en fin de match, il a montré un bel état d’esprit et une concentration de tous les instants.

Léo Pétrot (3) : Gêné par le dispositif lensois, Pétrot n’a jamais semblé en mesure de bien gérer son vis-à-vis. Capable d’erreurs comme de les corriger in extremis, il n’a pas suffisamment sécurisé son côté. Offensivement, sa contribution a été trop timide. Face à Lens, les dangers sont venus des ailes, et il n’a pas su contenir les assauts.

Mickaël Nadé (5) : Après un match compliqué face au PSG, Nadé a retrouvé de la sérénité aux côtés de Bernauer. Solide dans les duels, il a su faire parler son impact physique pour stabiliser l’axe. Si la défense a fini par plier, elle a montré une solidité qu’on ne lui connaissait plus ces dernières semaines.

Yvann Maçon (4) : Plus en jambes que ces dernières semaines, Maçon n’a toutefois pas réussi à sécuriser son couloir. Il a souffert face aux attaquants lensois. Offensivement, il s’est signalé par une belle frappe en début de match, bien repoussée par le gardien. Défensivement, trop de largesses.

Pierre Ekwah (5) : Une prestation correcte, marquée par une grosse activité à la récupération. Il a gratté de nombreux ballons et orienté le jeu avec efficacité. On peut toutefois regretter quelques imprécisions techniques dans les transmissions qui ont freiné certaines actions.

Benjamin Bouchouari (5) : Toujours aussi mobile, Bouchouari a accéléré le jeu et tenté de dynamiser les ailes. Très actif, il s'impose comme une pièce maîtresse du milieu stéphanois. On l’a vu proposer, relancer, sans pour autant faire de différence marquante.

Florian Tardieu (5) : Volontaire et engagé, Tardieu n’a pas ménagé ses efforts face à l’impact physique lensois. Présent dans les duels et juste dans l’orientation, il a dû sortir après un choc à la tête. Remplacé par Maïga.

Zuriko Davitashvili (4) : Actif en première période, il obtient le penalty en fin de mi-temps. On pensait le voir le tirer, mais ce ne fut pas le cas. En seconde période, il a disparu des radars, comme l’ensemble de l’équipe.

Irvin Cardona (3) : Encore un match à oublier. Cardona tente d’apporter par sa générosité et sa vitesse, mais cela reste insuffisant. Manque de lucidité, de justesse dans les transmissions, et un penalty manqué qu’il n’aurait peut-être pas dû tirer. Une prise de responsabilité mal venue.

Lucas Stassin (4) : Match très compliqué, peu de ballons à exploiter, peu d’influence sur le jeu. On aurait aimé le voir peser davantage par son physique pour faire remonter le bloc. Trop effacé.

Le joueur du match : Maxime Bernauer (6) :

Une prestation solide pour Bernauer, qui a rassuré la défense centrale. Il compense son manque de vitesse par une bonne lecture du jeu et une justesse dans les interventions. À plusieurs reprises, il a coupé des trajectoires dangereuses. Il s’impose de plus en plus comme un titulaire indiscutable.



L’entraîneur : Eirik Horneland (4)

Combien de temps encore Horneland pourra-t-il continuer avec une philosophie de jeu séduisante, mais inefficace ? Si les intentions sont louables, le résultat n’est pas là. Les Verts s’exposent trop et finissent par payer leur manque de réalisme et de maîtrise. Le maintien est en danger.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.