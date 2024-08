Après une interminable attente, les droits TV du football français ont enfin été attribués. Entre les tarifs et la grille de programmation, la colère gronde chez les supporters de football !

Le football français traverse une période de crise qui rappelle les tristes heures de MédiaPro. La Ligue de Football Professionnel est parvenue à trouver un accord quelques semaines avant le lancement de la Ligue 1 et de la Ligue 2. DAZN diffusera 8 rencontres sur 9. Tandis que BeIN Sports récupère l’intégralité de la Ligue 2 et une affiche de Ligue 1 par journée.

Multiplex de Ligue 2 le vendredi

Grand changement pour la Ligue 2. Terminé l’ancienne grille de programmation. Fin du match le lundi et surtout retour du multiplex le vendredi :

Pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 2 BKT :

Vendredi 16 août 2024 à 20 h 00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1, le match directeur sur beIN SPORTS 2 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 9

EA Guingamp – ESTAC Troyes (match directeur)

FC Martigues – FC Lorient

Clermont Foot 63 – Pau FC

AC Ajaccio – Rodez Aveyron Football

USL Dunkerque – FC Annecy

Amiens SC – Red Star FC

Grenoble Foot 38 – Stade Lavallois MFC

Samedi 17 août 2024 à 14 h 30 sur beIN SPORTS 2

SM Caen – Paris FC

Lundi 19 août 2024 à 20 h 45 sur beIN SPORTS 1

FC Metz – SC Bastia

Les supporters en colère

Une nouvelle qui a fait bondir les supporters. L’Association National des Supporters n’a pas tardé à réagir pour montrer son mécontentement :

« Suite à l’annonce de la volonté de BeIN de décaler le multiplex de Ligue 2 du samedi à 19 h au vendredi, l’Association Nationale des Supporters tient à exprimer son profond mécontentement.

[…]

Cette décision rétrograde nous ramène plus de 10 ans en arrière, anéantissant ainsi les efforts consacrés par les collectif SOS Ligue 2, les dirigeants, les commerçants, et les politiques qui avaient lutté, ensemble, pour éviter ce type de programmation néfaste. Nous rappelons que cette modification du multiplex nuit non seulement aux supporters, mais affecte également l’économie locale en vidant les stades et les centres-villes. »